"Theo al guinzaglio". Dumfries e lo striscione (durante la parata) che fa discutere

I festeggiamenti per il 20° scudetto dell'Inter sono in pieno svolgimento per le strade di Milano. Una festa iniziata sin dalle prime ore del mattino, con il match con il Torino a fare da corollario, proseguita per tutta la giornata e che durerà fino a notte inoltrata. Dopo aver festeggiato la conquista della seconda stella in campo con le proprie famiglie e i tifosi sugli spalti i giocatori, Inzaghi con il suo staff tecnico e la dirigenza sono saliti sui due bus scoperti preparati nei giorni scorsi all'interno dei garage di San Siro. In 100 mila per le vie della città a tributare nel modo migliore l'impresa. Cori, bandiere, fumogeni e striscioni. Si è visto di tutto nella grande festa dell'Inter.

Un clima di goliardia e di tripudio in cui non sono mancati sfottò verso i cugini del Milan. Oltre ai soliti "chi non salta rossonero" o "milanista chiacchierone" c'è stato un altro gesto destinato a far discutere. Tra le tante bandiere e vessilli, un cartellone in particolare non è però passato inosservato, tanto che Dunzel Dumfries ha deciso di "rubarlo" a un tifoso e mostrarlo a tutti i tifosi. Vittima Theo Hernandez. Tra i due non corre buon sangue, come dimostrato anche dallo scontro andato in scena nell'ultimo derby con tanto di espulsione per entrambi. L'immagine dello striscione è tratta da Gta, un famosissimo videogame, e modificata per l'occasione: il padrone che tiene per il guinzaglio il suo cane. Peccato che al posto del viso dell'uomo ci fosse quello di Dumfries e al posto della faccia del cane, quella del terzino francese. Il messaggio dell'olandese è chiaro: "qui comando io". Quando il giocatore dell'Inter ha imbracciato lo striscione, è partito un tripudio di cori e sfottò verso il milanista. Sui social invece, Dumfries si è presto trasformato nell'idolo della festa interista. La sensazione però è che il gesto scatenerà diverse polemiche.

Denzel #Dumfries accende gli sfottò a distanza col #Milan esibendo dal pulmann dell’#Inter un due aste che lo raffigura mentre tiene al guinzaglio #TheoHernandez col quale ci sono stati vari scontri nell’ultimo derby pic.twitter.com/J1qZ7QJ25Y — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 28, 2024

Di carattere diverso invece lo striscione mostrato da Marcus Thuram alla folla interista in delirio. Analoga modalità. L'attaccante francese si sporge dal pullman per prendere da un tifoso uno striscione raffigurante il volto di Hakan Calhanoglu su una banconota da zero euro. Il riferimento è chiaramente al mercato ben oculato di Marotta e Ausilio, capaci di portare in nerazzurro giocatori a parametro zero.

Tra di loro ci sono proprio Thuram e Calhanoglu, veri e propri affari considerando il rapporto prezzo-rendimento.