"Fiducia nel progetto Spalletti". Gravina carica gli Azzurri in vista della sfida con la Croazia

Tutti con Luciano Spalletti, tutti per l'Italia. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina fa quadrato intorno al ct e agli Azzurri, usciti con le ossa rotte dalla sfida con la Spagna ma ancora pienamente in corsa per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale.

A due giorni dalla sfida decisiva contro la Croazia il numero uno della Federcalcio ha parlato da Casa Azzurri dopo la brutta battuta d'arresto di giovedì scorso, contro le Furie Rosse. "Una squadra normale che può diventare speciale" , parole di Gravina, che ha ribadito la fiducia della Figc nei confronti di un ct che ritiene la guida giusta per la realizzazione di un "progetto con al centro un allenatore che era il migliore sul mercato e che ha una filosofia che noi condividiamo, non possiamo negare che ci sono difficoltà rispetto alle altre squadre, ma questa è l'unica strada che vogliamo seguire".

La strada tracciata quest'anno con Spalletti è quella giusta: "Vogliamo ribadire la scelta di un progetto che stiamo portando avanti, che richiede pazienza e tantissimo lavoro, il clima è sereno, non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando di un Europeo, ci sono le partite e i risultati sono legati anche alla forza degli avversari e a tante altre variabili". Importante non perdere la calma, dopo quest'inizio con alti e bassi: "Non ci siamo esaltati dopo la vittoria contro l'Albania, ma ho visto i ragazzi felici e sereni, così come li vedo adesso amareggiati ma sereni dopo la sconfitta contro la Spagna, devo dire meritata".

Verso la sfida con la Croazia

La brutta notizia della giornata riguarda Federico Dimarco, fermato da una botta al polpaccio rimediata nella notte da incubo di Gelsenkirchen e di fatto escluso dall'ultimo match del girone B in programma lunedì. Oggi l'esterno dell'Inter, nell'allenamento chiuso al pubblico, ha sostenuto un lavoro differenziato, mentre in campo il ct ha provato uomini e schemi da opporre ai croati. Diverse soluzioni sperimentate da Spalletti. Potrebbe essere proprio Matteo Darmian a prendere il posto di Dimarco nel match di lunedì. Caratteristiche diverse, di spinta uno, più di contenimento l'altro. Il 34enne di Legnano probabilmente avrebbe giocato lo stesso prendendo il posto di Di Lorenzo che, a questo punto, potrebbe essere confermato.

Condizionale d'obbligo, anche perchè la Nazionale si è allenata con i cancelli dello stadio Hemberg di Iserlohn chiusi. Mancando la spinta di Dimarco, potrebbe trovare spazio Cambiaso o magari Bellanova a destra con Darmian a sinistra. In mezzo la coppia Bastoni-Calafiori potrebbe essere confermata. Maggiori dubbi a centrocampo, dove Jorginho potrebbe essere l'escluso con l'inserimento di Cristante o Fagioli al suo posto.

Ma potrebbero esserci entrambi dal primo minuto, in questo caso Barella giostrerebbe qualche metro più avanti e uno fra Frattesi e Pellegrini potrebbe fargli spazio.uno tra Scamacca e Retegui, le quotazioni del genoano sono in ascesa.