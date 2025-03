Fifa World Cup, novità in arrivo per gli arbitri: ecco di cosa si tratta

Ascolta ora 00:00 00:00

Nell'attesa che il maxi mondiale per club a marchio Fifa prenda ufficialmente il via il prossimo 14 giugno negli Stati Uniti, con Inter e Juventus uniche squadre italiane coinvolte, cominciano a filtrare indiscrezioni su altre novità in programma per questo torneo da un miliardo di montepremi. La più recente è emersa in un convegno "Fifa Club World Cup 2025" tenutosi alla presenza di Romy Gai, Chief Business Officer della Fifa, e riguarda l'aspetto soprattutto televisivo dell'evento. L'International Board ha infatti autorizzato i test durante il Mondiale per Club per usare delle bodycam sugli arbitri, con gli scambi di colloqui con i box in stile Formula Uno. La telecamera sarà come fosse sull'orecchio dell'arbitro e potremo vedere con i suoi occhi cosa succederà in campo, o gli scambi di vedute con i giocatori. Per la prima volta insomma sarà possibile vedere qualche momento della partita, specie quelli chiave, dal punto di vista dell'arbitro; con l'obiettivo di portare questa esperienza per lo spettatore anche in successivi eventi calcistici. Questo rientra comunque nell'operazione di ammodernamento della fruizione operata da Dazn, che avrà l'esclusiva del Mondiale per Club e che lo trasmetterà in chiaro in Italia per i suoi abbonati.

Il pubblico televisivo stimato complessivamente per le partite del torneo dovrebbe essere attorno ai 3,2 miliardi di persone, con 2 miliardi solamente per la finale. Da seguire il prossimo 13 luglio a questo punto anche dalla visuale dell'arbitro.