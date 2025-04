Figc, Gravina ringrazia Meloni: "Attribuisce grande significato a organizzazione di Euro 2032"

Ascolta ora 00:00 00:00

"Un ringraziamento speciale va alla dichiarazione della presidente del consiglio, Giorgia Meloni, che ha voluto attribuire grande significato all’organizzazione della fase finale di Euro 2032 tra Italia e Turchia. Per il mondo del calcio, non per la federazione ma per il mondo del calcio e per il calcio italiano e per i tifosi italiani, è stato un messaggio di grande speranza». Così il presidente della Figc Gabriele Gravina dopo il Consiglio federale. «Adesso spetta a noi saper creare le condizioni migliori per essere al passo di altre realtà internazionali con un'attenzione particolare alle infrastrutture», ha aggiunto. Il presidente Gravina nel corso del Consiglio ha illustrato i dettagli dell’incontro avuto nel giorni scorsi in Turchia, insieme al Presidente Uefa Aleksander Ceferin, con il Primo Ministro turco Recep Tayyip Erdogan e i rappresentanti della Federazione calcistica locale.



Approvato il Bilancio Consultivo Figc 2024 che ha fatto registrare un risultato positivo di 2 milioni di euro e un valore della produzione pari a 224 milioni (+12,5 rispetto al 2023, sfiorato il record del 2021 raggiunto grazie ai premi per la vittoria dell’Europeo). «È un segnale di una federazione moderna e attenta allo sviluppo della progettualità», ha detto ancora Gravina. E dopo il ricordo di Papa Francesco («grande la sua vicinanza allo sport e al calcio in particolare e l’attenzione mostrata nei confronti di una serie di iniziative promosse dalla Figc, l’ultima delle quali il ‘Giubileo-Pelota de Trapo’»), sono state annunciate diverse novità: dalle modifiche regolamentari che prevedono maggiori garanzie per l’acquisizione dei club di Lega Pro all’istituzione di un Osservatorio sulla violenza ai danni degli arbitri che vedrà la partecipazione di tutte le componenti alla possibilità di convertire parte di una sanzione inflitta ai calciatori impiegati nelle competizioni giovanili in attività ‘socialmente utili’.

Infine la predisposizione di un protocollo da seguire sulle date dei recuperi in casi di eventi imprevisti come la scomparsa di Papa Francesco e la morte del fisioterapista del Lecce Graziano Fiorita. «Non è possibile di volta in volta decidere se adottare o meno determinati comportamenti», ha concluso Gravina.