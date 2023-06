Finale e matrimonio il 10 giugno: così la Champions "rovina" i piani di Gagliardini

La finale di Champions tra Manchester City e Inter "rovina" i piani di Roberto Gagliardini. Si legge infatti sulla rivista Chi che "il calciatore dell'Inter Roberto Gagliardini e la sua fidanzata Nicole Ciocca hanno dovuto rimandare la data delle nozze che era stata fissata per il dieci giugno. Non a caso quel giorno è proprio la data in cui la squadra nerazzurra disputerà la finale di Champions League contro il Manchester City a Istanbul. Prima della luna di miele, c'è un'ultima grande sfida da giocare!".

Il finale di stagione dell'Inter, entusiasmante quanto inaspettato, ha "complicato" i piani personali di alcuni giocatori. Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni si sono sposati subito dopo la fine del campionato. La moglie del Toro, Agustina Gandolfo ha rivelato qualche giorno fa di aver avuto pochissimo tempo a disposizione per organizzare rito e cerimonia. Roberto e Nicole avranno invece tutto il tempo per godersi il fatidico passo, perché no dopo aver vinto la Champions. Sarebbe la ciliegina sulla torta nuziale.

La coppia

Stanno insieme dal 2013 e hanno due figli: il primogenito Tommaso, nato nel 2019 e l'ultima arrivata Aurora, nata nel 2022. I due sono una coppia molto unita e condividono tante passioni tra cui quella per gli animali. Divenne famosissimo lo scherzo delle Iene al centrocampista nerazzurro. Dopo una visita di controllo perché Nicole è incinta, i ginecologi gli fanno credere che deve sbarazzarsi dei suoi due bassotti Kristal e Caos, a causa di un'allergia della giovane donna. Entrato in crisi, il giocatore non mette mai in discussione l'amore per i suoi amati cuccioli, tirando un sospiro di sollievo quando scopre che è uno scherzo.

Il futuro di Gagliardini

Dopo Istanbul Gagliardini dirà addio all'Inter. Un commiato mesto e triste, culminato con l'ingenua espulsione rimediata in poco più di 40' nella partita persa contro il Napoli. Mesi difficili quelli che anticipano l'addio a parametro zero ai nerazzurri, con i quali nel prossimo giugno scadrà il contratto, soprattutto dopo il suo rendimento per nulla soddisfacente, che lo ha spesso reso bersaglio delle critiche dei tifosi anche in maniera esagerata.



Arrivato nel 2017, ormai 6 anni fa, con grandi premesse, dopo due ottime stagioni tra Vicenza e Atalanta, non è più riuscito a riconfermarsi a quei livelli, diventando prima un rincalzo di lusso e poi sparendo dai radar. Adesso concluderà la sua avventura all'Inter senza grossi rimpianti. Secondo gli ultimi rumors di calciomercato sono ree le squadre interessate al 29enne: la Lazio e il Monza da tempo sulle sue tracce. Si scalda però nelle ultime ore l'idea di un ritorno all'Atalanta, il club che lo ha cresciuto e poi lanciato nel calcio che conta. Per lui, ragazzo di Dalmine, in provincia di Bergamo, sarebbe di sicuro un gradito ritorno a casa.