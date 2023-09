Partite fino a 105 minuti: ecco i campionati dove si gioca più a lungo

Altro che 90 minuti più recupero: per alcuni Paesi si può tranquillamente dire che, mediamente, le partite di calcio (nel complesso) durano almeno quanto un tempo supplementare, ossia 15 minuti: è il risultato dello studio dell'Osservatorio Cies (Centro Internazionale per gli Studi sullo Sport) che ha evidenziato quali sono le gare di campionato più lunghe del mondo.

Ecco dove si gioca di più

Con 106 minuti e 52 secondi in media è la prima divisione saudita dove le partite durano un'infinità: al secondo posto con 106 minuti e due secondi ecco la Lega Pro saudita. 105 minuti e 40 secondi, invece, per la massima divisione del Qatar. Come si può notare, sono i campionati arabi a far recuperare più minuti tra il primo e secondo tempo. Quarta posizione per la Pro League degli Emirati Arabi Uniti dove si gioca esattamente un quarto d'ora oltre il novantesimo, 105 minuti in media. Per trovare un campionato europeo bisogna arrivare a quello che si gioca a Cipro, anch'esso al quarto posto parimerito agli Emirati con 105 minuti. Subito dietro ecco prima e seconda divisione portoghese con circa 103 e 104 minuti oltre i 90 minuti.

Qual è la situazione in Europa

Per quanto riguarda, invece, i primi cinque campionati europei per importanza ecco che al primo posto c'è la Liga spagnola con 103 minuti e tre secondi di durata media: subito dietro ecco la Premier League con oltre 11 minuti di recupero fra primo e secondo tempo e poi arriviamo alla nostra Serie A dove si gioca mediamente per 11 minuti in più rispetto ai tempi regolamentari. Da questo punto di vista c'è un certo allineamento anche con la nostra Serie B dove la durata media degli incontri è di 100 minuti e 58 secondi. Continiuando la carrellata, in Francia (Ligue 1) si gioca per 100 minuti e 28 secondi in media mentre in Bundesliga si gioca per 100 minuti e 21 secondi. Al contrario, è il massimo campionato finlandese dove c'è un recupero complessivo inferiore e pari, tra primo e secondo tempo, a soli sei minuti e sette secondi.

Questi dati dimostrano un dato inequivocabile: indipendentemente dalle situazioni di gioco di ogni gara (imprevedibili), la media si basa su tutte le gare del campionato. In questo senso non c'è grande uniformità nel gioco del calcio dal momento che si creano queste differenze tra i vari campionati. Nel recente passato sono stati in molti a proporre il tempo effettivo come per altri sport ma è di complicata attuazione: servirebbe sedersi a un tavolo per discutere su linee comuni per assottigliare le distanze che i numeri ci stanno dimostrando.