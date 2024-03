Fiorentina-Maccabi Haifa - LIVE

La Fiorentina scende in campo in un Artemio Franchi semi deserto per strappare il pass verso i quarti di finale di Conference League. L'avversario di serata è quel Maccabi Haifa che, all'andata, ha sorpreso la squadra di Italiano e per lunghi tratti ha controllato una partita che ha perso all'ultimo tuffo grazie alla perla di Antonin Barak. Prima regola per i gigliati è di non sottovalutare l'avversario e di restare concentrati per tutti i novanti minuti.

Italiano dà fiducia a Belotti

L'allenatore dei toscani sembra pensieroso e nella conferenza pre-partita ha lasciato intuire che il prossimo anno potrebbe lasciare Firenze. Prima di tutto, però, c'è da terminare una stagione nel migliore dei modi e che attraverso le coppe può portare ancora delle soddisfazioni. L'undici pensato per fronteggiare la compagine israeliana rilancia Belotti dal primo minuto, a discapito di Nzola che aveva sbloccato con un colpo di testa il match di sette giorni fa. In difesa, invece, torna Quarta e si rivede Faraoni, mentre a centrocampo Madragora viene coadiuvato da Barak. Sulla trequarti spazio a Gonzalez, Sottil e Bonaventura. Tra gli ospiti lo spauracchio è Pierrot, il forte centravanti che coi suoi movimenti ha creato il panico nella retroguardia gigliata.

Primo tempo

La Fiorentina inizia in modo tambureggiante, con un approccio e una manovra più decisa rispetto alla scorsa settimana. Al 5' Bonaventura cerca subito la conclusione dalla distanza, ma la sfera finisce alta.

La partita diventa dura, un po' confusionaria, e Cornoud finisce inevitabilmente sul taccuino degli ammoniti.

Al 20' Biraghi riesce a incunearsi sulla fascia sinistra, arriva sul fondo e pesca a centro area Barak, bravo a liberarsi dalla marcatura, ma non altrettanto a colpire in modo pulito. Niente di fatto.

Il tabellino di Fiorentina-Maccabi Haifa

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Barak; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Belotti. All.: Italiano

MACCABI HAIFA (3-4-2-1): Keouf; Faingold, Simic, Seck, Goldberg; Sundgren, Mohamed, Cornoud; Podgoreanu, Pierrot, Refaelov. All.: Degu

Reti:

Ammoniti: Cornoud (M)

Arbitro: Irfan Peljto (Bosnia)