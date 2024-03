La Fiorentina passa all'ultimo: Barak sigla il 4-3 al Maccabi Haifa

La Fiorentina torna a giocare in Europa per correre verso i quarti di finale di Conference League. L'avversario è il temibile Maccabi Haifa, la squadra israelina costretta a disputare questa prima partita sul campo neutro di Budapest, a causa del noto conflitto che si tiene a Israele.

Italiano rilancia Nzola

Italiano deve fare a meno di Arthur e Martinez Quarta, insieme a Kouame. Il tecnico dei gigliati si affida all'usato sicuro e in questa sfida fa sedere in panchina Belotti per rilanciare il pupillo Nzola. L'ex Spezia è chiamato a fare la prestazione dopo un'annata altamente deludente. Fiducia, invece, a Beltran con il nuovo ruolo di collante fra trequarti e attacco. Al fianco dell'argentino agiranno la qualità di Gonzalez e l'estro di Ikoné.

Primo Tempo

Al 2' la Fiorentina passa subito in vantaggio grazie a un bella azione orchestrata dagli uomini di Italiano, con Kayode che pesca benissimo Nzola ben posizionato in area di rigore. Per l'angolano è un gioco da ragazzi depositare il colpo di testa in rete. Sotto la pioggia battente di Budapest, si mette bene per i viola.

Al 7' il Maccabi spaventa tremendamente la Fiorentina, che rischia di tracollare con il destro di Anan Khalaili. Il tiro del talento israeliano finisce di poco a lato della porta di Terracciano, anche se in offside.

Al 9' Mohamed stende duramente Nico Gonzalez. Per il numero 4 inevitabile il cartellino giallo.

Al 12' il Maccabi Haifa pareggia il match: dagli sviluppi di corner Seck si ritrova con il pallone tra i piedi, dopo un fortunoso rimpallo, che non esita a calciare alle spalle di Terracciano. Tutto da rifare.

La Fiorentina dopo il pareggio torna ad affacciarsi in area di rigore del Maccabi al 25', dopo una bella serpentina di Ikoné, con Kayode che incuneato timidamente sull'esterno destro fa sfumare una bella trama di gioco.

Al 27' Pierrot si invola in area di rigore e con un destro potente sporca i guantoni di Terracciano che si rifugia in angolo. Toscani un po' svagati.

Al 28' Ikoné crea scompiglio nell'area israeliana, seminando il panico con il suo dribbling particolarmente ispirato. Il franceso però non concretizza. Sul ribaltamento di fronte, Kinda esegue un movimento perfetto, brucia Kayode e con freddezza fulmina Terracciano. Maccabi che ribalta il match con merito.

Al 33' ancora un brivido per la Fiorentina che lascia troppi spazi ai suoi avversari. Stavolta Milenkovic e compagni vengono salvati da Pierrot, beffato sul più bello da una zolla che cambia la traiettoria alla sfera.

Timido squillo della Fiorentina al 43': Beltran imbuca bene per Nzola, che spalle alla porta non riesce a girarsi. Imbrigliata la manovra della formazione di Vincenzo Italiano, che fa una fatica terribile ad alzare il ritmo e a prendere in mano le redini della partita.

Dopo tre minuti di recupero finisce il primo tempo di Maccabi Haifa-Fiorentina. Nervosismo tra le fila dei gigliati, con Italiano che viene ammonito dall'arbitro. Ritorno negli spogliatoi con le ossa rotte per i viola, spaesati e poco concentrati, pur essendo andati in vantaggio immediatamente. Buona la prestazione degli israeliani, che dopo aver subito lo svantaggio dopo pochi istanti, la ribaltano con piglio e tenacia.

L'esultanza di Nzola dopo il gol del vantaggio

Secondo tempo

Al 48' Mandragora perde una palla sanguinosa a centrocampo, il Maccabi si invola con Pierrot che stavolta non riesce a centrare la porta.

Al 52' il Maccabi colpisce ancora in contropiede, ma stavolta Pierrot sbaglia - seppur in fuorigioco - da pochissimi metri. Brava la squadra in maglia verde a sfruttare la profondità e a pungere con rapidità. Fiorentina mollacciona e poco determinata anche in questa porzione di ripresa.

Al 56' Beltran approfitta del rinvio sballato di Keouf servendo Biraghi a sinistra, che fa partire un buon cross sul quale si avventa Nzola di testa. Calcio d'angolo che viene sprecato dai viola.

Al 58' la Fiorentina trova il pari: sponda di Nzola per Beltran, l'argentino entra in area di rigore e con un colpo da biliardo la mette nell'angolo più lontano. È 2-2.

Altra buona occasione per i toscani con Duncan che penetra facilmente nella difesa israelina, calcia e sul rimpallo si avventa Nzola che non riesce a calciare nello specchio di porta.

Al 62' Ikonè prova a sorprendere il portiere avversario con una puntata sul primo palo, ma Keouf risponde presente.

Al 65' Mandragora si mangia il gol del sorpasso: Nico pennella una torre perfetta per l'ex granata, che posizionato sul secondo palo la spara fuori.

Al 66' il Maccabi torna in vantaggio: il talento Khalaili brucia prepotentemente Ranieri e con un diagonale violento fredda Terraciano. È 3-2.

Al 70' Beltran sfiora il secondo pallo con un colpo di spalla. L'argentino è forse il più vivace dei suoi, ma finora non basta.

Al 72' la Fiorentina la rimette in pareggio: bel giropalla per la catena di sinistra, con Nico che serve perfettamente Biraghi che premia Mandragora a centro area. Per il centrocampista è un gioco da ragazzi segnare il 3-3.

Al 79' Cafumana si fa espellere per doppia ammonizione per un fallo inutilmente violento ai danni del subentrato Bonaventura. Maccabi in dieci uomini.

La Fiorentina insiste per chiudere in vantaggio questo match, prima con Belotti, che da buona posizione non impatta bene con la sfera, e poi con Bonaventura.

Nei minuti di recupero la viola la vince: l'uomo decisivo è il neo entrato Barak, che disegna una parabola perfetta. Il risultato finale è 4-3 per i gigliati. Grande gioia per Italiano e i suoi, che rimontano una partita difficile e stregata.

Il tabellino di Maccabi Haifa-Fiorentina

Maccabi Haifa: Keouf; Kandil, Simic, Seck, Gershon; Cafumana, Mohamed, Cornud; Khalaili (85' Podgoreanu), Pierrot, Kinda (72' Lesovoy). All.: Degu.

Fiorentina: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora (81' Barak), Duncan (72' Bonaventura); Gonzalez, Beltran, Ikone (87' Sottil); Nzola (72' Belotti). All.: Italiano

Reti: 2' Nzola (F), 12' Seck (M), 28' Kinda (M), 58' Beltran (F), 66' Khalaili (M), 72' Mandragora (F), 94' Barak (F)

Ammonizioni: Mohamed (M), Cafumana (M), Kayode (F), Milenkovic (F)

Espulsioni: Cafumana (M)

Arbitro: Rumsas (Lituania)