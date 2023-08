Fiorentina-Rapid Vienna: ecco chi giocherà e dove seguirla

Domani sera servirà una prestazione di livello alla Fiorentina di Vincenzo Italiano per ribaltare l'1-0 dell'andata rimediata in casa del Rapid Vienna. In ballo c'è l'accesso alla fase a gironi della Conference League di cui i viola tra l'altro sono vice campioni di questa manifestazione. Il tecnico dei viola è sicuro di potercela pur conoscendo le insidie di questa sfida da dentro-fuori: "Domani sarà diverso rispetto alle partite dell'anno scorso. Dobbiamo ribaltare la partita, preparare una rimonta e lo scenario sarà diverso. Dovremo essere bravi e maturi. A livello mentale dovremo essere pronti. Sono convinto che la fame dei ragazzi non mancherà, cercheremo di fare tutto il possibile. Abbiamo grandi possibilità di metterli in difficoltà e di fare la partita. Se saremo bravi a creare tanto e ancora più bravi a concretizzarle allora esulteremo noi".

Vincenzo Italiano si è detto concentrato sul ritorno dei playoff ma disturbato dal mercato: "L'unico pensiero che ho è quello di cercare di superare questo turno. Il mercato disturba tutte le squadre, non solo la Fiorentina, ma non ne voglio parlare perché è una gara importantissima per la stagione. Mi preoccupa solo la gara, di come si svolgerà, di come dobbiamo approcciarla. In base a come andrà faremo valutazioni. Non penso a cose extra campo, non sarebbe giusto per la squadra e per la società" . Il tecnico dei toscani ha poi preferito glissare sul tema spettatori che domani saranno solo 20.000: "Non mi permetto di esprimere giudizi. L'anno scorso siamo sempre stati stimolati, sia in campionato che in Conference. Qualcuno pensa magari che la Serie A sia più importante ma noi dobbiamo pensarci poco a questa cosa. A prescindere dalle presenze sugli spalti dobbiamo fare tutto il possibile".

Preoccupazione ordine pubblico

Domani a Firenze sono previsti circa 1.500 tifosi austriaci che stanno facendo drizzare le antenne alle forze dell'ordine. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, è prevista un’ondata biancoverde che preoccupa e per la quale ieri si è svolta presso la Prefettura di Firenze una riunione del Comitato provinciale di ordine e sicurezza che ha deciso di adottare un provvedimento di divieto di vendita di alcolici, a partire dalle 9 di domani, nell’area del centro storico, nei dintorni della stazione di Santa Maria Novella e all’esterno dello stadio.

Le ultime dal campo

Tra le fila della Fiorentina in porta torna Terracciano mentre Christensen farà il suo esordio anche in Europa dopo averlo fatto in campionato. Milenkovic e Ranieri costituiranno la coppia centrale con Dodò e Biraghi sugli esterni. In mezzo al campo Arthur e ballottaggio Mandragora-Duncan con il primo in vantaggio. Nico Gonzalez e Bonaventura e Brekalo dovrebbero rifinire dietro lunica punta Nzola ma attenzione anche a Beltran con Kouamé, Sottil e Ikoné che scalpitano. Tra le fila del Rapid Vienna, invece, non ci sarà il neo acquisto Gale, attaccante delle Isole Barbados ma non solo visto che mancherà anche l'infortunato Burgstaller. In avanti dunque spazio a Strunz supportato dalle folate di Grull che hanno infastidito il fianco destro viola all'andata.

Le probabili formazioni e dove vedere la partita

La sfida di ritorno tra Fiorentina e Rapid Vienna sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 251), su TV8 e in streaming: con Sky Go, NOW e il sito TV8

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. Allenatore Vincenzo Italiano

RAPID VIENNA (4-3-3): Hedl; Oswald, Hofmann, Querfeld, Auer; Oswald, Kerschbaum, Sattlberger; Seidl, Strunz, Grüll. Allenatore Zoran Barisic