Oggetti dagli spalti e un giocatore ferito: cos'è successo durante Fiorentina-West Ham

Follia a Praga dove la finale di Conference League Fiorentina-West Ham è stata interrotta per qualche minuto per via di un brutto episodio avvenuto alla bandierina del calcio d'angolo. I viola sono in attacco, con Nico Gonzalez bravissimo a guadagnarsi un corner. L'argentino resta per terra ma dagli spalti iniziano a volare giù alcuni bicchieri con il giocatore viola che ne prende uno al volo e simpaticamente mima il gesto di bere. Dopo qualche istante, però, ecco un altro lancio di bicchieri ed altri oggetti nei confronti di Biraghi, dell'assistente donna dell'arbitro Del Cerro Grande e di uno steward. L'ex canterano dell'Inter è stato colpito, pare, da una sigaretta elettronica che gli ha provocato una profonda ferita alla nuca subito suturata dallo staff medico del club viola.

Da sottolineare la reazione di Biraghi, che non si è tarantolato per terra ma che ha guardato fieramente negli occhi lo spicchio dei tifosi del West Ham battendo loro le mani in segno di disapprovazione per quanto successo. Questa finale di Europa League era già partita "male" con gli scontri avvenuti nel pomeriggio a Praga tra alcuni esponenti delle sue tifoserie, con la polizia ceca che aveva identificato un centinaio di ultras viola, dopo l'assalto con spranghe e cinghie in un pub della Città Vecchia, nel centro della città, a pochi passi da piazza San Venceslao, dove in quel momento si trovavano trecento tifosi inglesi. Tre i sostenitori degli Hammers sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. Sedici gli ultras italiani fermati, come riferito dalla polizia locale e come testimonia una foto subito diventata virale sui social.

Un gesto ignobile

Quanto avvenuto a Praga, però, non può essere ignorato e passare inosservato vista la gravità del gesto. I bicchieri lanciati in campo, non curanti della possibilità di poter arrecare un danno ad un avversario e non solo visto che i bicchieri hanno colpito anche la guardalinee e uno steward. Lo speaker dello stadio ha subito cercato di calmare le acque condannando e ammonendo i tifosi degli Hammers per questo gesto ma la gravità rimane e soprattutto l'impunità. Cristiano Biraghi, da grande capitano e da grande persona qual è, ha dimostrato calma e maturità in una situazione difficile e che nulla hanno a che vedere con il gioco del calcio.