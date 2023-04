CR7 vende casa e gira con una Bugatti da 10 milioni

Cristiano Ronaldo non riuscirebbe ad essere normale nemmeno se ci provasse, ma, a parte i record e le tonnellate di gol segnati, ogni tanto sembra davvero fare di tutto per attirare l’attenzione. Nonostante si sia trasferito in quel di Riyadh da qualche mese, Madrid gli dev’essere rimasta nel cuore, abbastanza da riempire il serbatoio del suo jet privato e farci un giro ogni tanto. Se un essere umano normale magari prende un auto a noleggio, magari con autista, una superstar come lui deve essere sempre sopra le righe. Come fare? Facile, basta andare in giro con la sua Georgina su una macchina talmente esclusiva da esser stata prodotta in soli dieci esemplari.

Quanto costa questo sfizio? Abbastanza: otto milioni più Iva, quindi qualcosa in più di dieci. Appena si è presentata in centro, la hypercar bianca con interni personalizzati non è passata inosservata, attirando una folla di tifosi e fan ansiosi di riprendere il portoghese. Nel giro di pochi minuti il video ha iniziato a farsi strada su Instagram, raccogliendo migliaia e migliaia di visualizzazioni. Una serata tranquilla si è quindi trasformata in una fuga precipitosa, scortato dalla security privata che lo segue sempre. Cosa non ti devi inventare per non sparire dalle prime pagine dei giornali…

La Bugatti Centodieci

A prima vista l’ultimo arrivo nel sontuoso garage targato CR7 non sembra particolarmente raro: una stupenda vettura, intendiamoci, roba che ben pochi possono permettersi ma sembra una “normale” Chiron. Oddio, di normale l’ultima creazione della casa di Mulhouse non ha un bel niente, visto che il poderoso motore eroga qualcosa come 1600 CV. Ronaldo, però, di Bugatti ne ha già diverse, incluse delle Chiron. Cosa rende speciale questa bianca vettura? Il fatto che sia stata prodotta in serie limitatissima per celebrare l’auto della rinascita del marchio, la EB110 degli anni ‘90. In pieno stile Bugatti, la Centodieci è una specie di esercizio di stile, un’opera d’arte in movimento, pensata per essere ancora più estrema di una macchina che già sembrava esagerata sotto ogni lato.

Presentata l’anno scorso in uno dei concours di auto più esclusivi al mondo, quello di Pebble Beach, il W16 della Centodieci è ancora più spinto e il peso complessivo della berlinetta è stato ridotto di ulteriori 20 chilogrammi. Quella di CR7, per la cronaca, è la numero 7 di 10, modificata quanto basta per renderla davvero unica. La vettura è stata immatricolata in Portogallo ma, a quanto pare, viene spedita spesso e volentieri per seguire il suo proprietario, specialmente quando vuole esagerare. Nonostante superi abbondantemente i 380 Km/h e vada da 0 a 100 in 2,1 secondi, la Centodieci di Ronaldo viaggia in prima classe, comodamente in aereo. D’altro canto, quando investi una cifra che per la gente normale è roba da Superenalotto, la cautela è obbligatoria. Noblesse oblige.

Cristiano, il palazzinaro

La passione per le supercar è difficilmente finanziabile anche da uno stipendio extra-large come quello che la squadra saudita dell’Al-Nassr paga ogni mese al lusitano. Per fortuna di CR7, oltre alle sponsorizzazioni, arrivano anche altre entrate non trascurabili, come ad esempio la lussuosa villa che aveva comprato in quel di Manchester. Casa CR7 non era in centro città, ci mancherebbe, ma nel quartiere di Alderley Edge, uno dei più esclusivi della zona. Secondo l’agente immobiliare che si occupa della vendita varrebbe qualcosa come sette milioni di dollari, ovvero più o meno il 70% di quanto il calciatore ha pagato per l’ultima Bugatti.

Com’è? Esagerata, ovviamente. Sette camere da letto, sei bagni, campo da tennis, piscina, saletta cinematografica, palestra e jacuzzi extra-large da sei persone. Sette milioni non sono spiccioli ma, almeno a quanto riporta il tabloid britannico The Sun, la ragione sarebbe un’altra: Cristiano non riesce a dormirci bene. In effetti il quartiere è quasi in campagna, vicino ad un bosco e quindi la mattina presto ci sono parecchi uccelli che accolgono il nuovo giorno.

La cosa, detto tra di noi, non è molto credibile, visto che, quando giocava al Man United, aveva speso una fortuna per sistemare la villa come piaceva a lui. C’è chi dice che la ragione sia un’altra: avrebbe bisogno di finanziare i “lavoretti” nella mega-villa che ha comprato qualche tempo fa a Quinta da Marinha, località esclusiva vicino a Cascais, nell’Algarve. A parte gli 11 milioni spesi per comprarla, CR7 ne avrebbe spesi quasi altrettanti per ampliare la villa, ristrutturare gli interni e renderla in grado di ospitare l’intero clan Ronaldo, madre, sorella e nipoti inclusi. Quando sarà finita, la villa raggiungerà i 2720 metri quadri su tre piani, un mega giardino ed un garage enorme.

Il campione portoghese rimane fedele alla sua massima di vita; impegnarsi tanto in allenamento, dare il massimo per poi staccare la spina e divertirsi in maniera esagerata. Piaccia o non piaccia, questo è parte del suo appeal, quello che lo rende unico.