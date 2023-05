"Forza Napoli, bravo Napoli": Berlusconi celebra lo scudetto

Anche Silvio Berlusconi ha voluto congratularsi con la società calcistica del Napoli per la vittoria dello scudetto, giunta dopo il pareggio esterno con l'Udinese.

Le parole di Berlusconi

Il leader di Forza Italia, tuttora ricoverato presso l'ospedale San Raffaele di Milano, si è unito ai complimenti agli azzurri, in una serata di grandi festeggiamenti per le strade del capoluogo campano e non solo. "Una città in festa, una città che se lo meritava, complimenti, complimenti, complimenti" , ha dichiarato in una nota il presidente onorario del Monza Calcio. "Una città incredibile che trascina anche noi dentro la sua gioia. Quindi anche noi diciamo: Forza Napoli, bravo Napoli, avanti tutta, questo deve essere l’inizio di una grande storia di vittorie!" , ha aggiunto Berlusconi. "I napoletani, davvero, se lo meritano e noi siamo tutti con loro. Evviva, evviva, evviva! E lo dico col cuore, anche io che mi sono sempre considerato un napoletano nato a Milano" , ha concluso l'ex premier.

Proprio contro il Napoli di Maradona il Milan targato Berlusconi duellò a livello nazionale, in particolar modo nella stagione '87-'88, quando furono i rossoneri a spuntarla, e nella stagione '89-'90, quando i partenopei vinsero il secondo scudetto della loro storia proprio davanti al "Diavolo".

Stagione trionfale

Bastava solo un punto per avere la certezza matematica, ed è arrivato proprio nella serata di oggi grazie al pareggio esterno sul campo dell'Udinese, passata in vantaggio al tredicesimo minuto del primo tempo con la rete di Lovric e poi riagguantata dal solito Osimhen. Festa nella festa per Luciano Spalletti, che riesce finalmente a portare una squadra da lui allenata al trionfo nel campionato di calcio di Serie A con cinque giornate di anticipo e a conclusione di una stagione a dir poco fenomenale.

I complimenti