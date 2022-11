La Tunisia batte 1-0 la Francia ma subisce la beffa: nordafricani eliminati

La Tunisia compie l'impresa vincendo per 1-0 contro la Francia di Didier Deschamps ma nonostante questo viene beffata dall'Australia e non così stacca il pass per gli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. I ragazzi di Kadri hanno giocato meglio rispetto ai Galletti, pieni di seconde linee, e hanno vinto con merito grazie alla rete di Khazri ma tutto è stato reso vano dal successo dell'Australia sulla Danimarca. Al 98' annullato per fuorigioco la rete del pareggio, per fuorigioco, ad Antoine Griezmann che avrebbe forse reso meno amara una vittoria prestigiosa ma che costa comunque l'eliminazione ai centroafricani. Francia prima a quota 6 punti nel girone D come l'Australia (seconda in virtù dello scontro diretto perso, Tunisia terza a quota 4 punti, ultima la deludente Danimarca a quota un punto.

La partita

Deschamps, con il primo posto e la qualificazione agli ottavi di finale già in tasca dopo le vittorie contro Danimarca e Australia, schiera tutte le seconde linee con in porta Mandanda al posto di Lloris, con Camavinga, Tchouameni, con Guendouzi-Coman-Kolo Muani in attacco. Riposo per Giroud, Griezmann e Mbappé. La Tunisia, invece, schiera tutti i titolari per cercare di staccare il pass al prossimo turno.

Primo tempo

Primo tempo difficile per la Francia, visti i numerosi cambi operati dal ct Deschamps, con la Tunisia più viva e motivata. Gli africani vanno in gol all'8' ma la rete viene annullata per offside. La nazionale di Kadri gioca meglio ed è più grintosa rispetto ai Galletti che al 25 si procacciano una buona occasione con il duetto Kolo Muani-Coman con quest'ultimo che calcia fuori. Al 35 grande occasione per Khazri che calcia bene con Mandanda non perfetto nella respinta.

Secondo tempo

Nella ripresa la Tunisia parte ancora agguerrita e al 52' Laidouni, uno dei migliori della sua squadra, calcia con il destro dopo un ottimo uno-due con la sfera che esce di poco. I nordafricani insistono e al 58' ecco il meritato vantaggio siglato da Khazri. Grande azione personale del giocatore tunisino che ne scarta tre e batte con il mancino Mandanda in uscita. Deschamps tra il 63' e il 79' inseriesce 5 titolari, tra cui Mbappé e Dembélé, per cercare di pareggiarla e il forcing finale produce un bell'intervento di Dahmen su Mbappé all'89' e un gol sfiorato un minuto dopo da Kolo Muani. Al 98', all'ultima azione della partita, ecco il gol del pareggio siglato da Griezmann che insacca al volo dopo l'errore in disimpegno di Talbi ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Finisce 1-0 per la Tunisia.

Il tabellino

FRANCIA (4-3-3): Mandanda; Disasi, Varane (63' Saliba), Konaté, Camavinga; Fofana (73' Griezmann), Tchouameni, Veretout (63' Rabiot); Guendouzi (79' Dembélé), Kolo Muani, Coman (63' Mbappé). Allenatore: Deschamps.



TUNISIA (3-4-3): Dahmen; Talbi, Meriah, Ghandri; Maaloul, Laidouni, Skhiri, Kechrida; Khazri (60' Jebali), Ben Romdhane (74' Chaaleli), Slimane (83' Abdi(. Allenatore: Kadri

Marcatori: 58' Khazri (T)

Ammoniti: Kechrida (T)

Arbitro: Matthews Conger (Neozelandia)

Annullato al 98' gol a Griezmann per fuorigioco