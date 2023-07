Il futuro di Lukaku resta un rebus: ecco dove può finire il belga

Romelu Lukaku non sa ancora dove giocherà nella prossima stagione ma sicuramente non lo farà tra le fila del Chelsea. Fino a due settimane fa sembrava scontato il suo ritorno all'Inter, con la dirigenza nerazzurra che ci aveva messo un mese per trattare il suo rientro alla base con i Blues salvo poi scoprire il doppio gioco dell'entourage del belga che nel frattempo flirtava con la Juventus (che al momento resta sull sfondo e fortemente interessata al 30enne di Anversa).

Dopo otto giorni di silenzio, Lukaku ha iniziato a mandare messaggi imprecisati sui social: "Quando l'odio non funziona raccontano bugie", e ancora: "Non fidarti di nessuno", fino ad arrivare all'ultimo, dove modificando la sua biografia su Instagram, cita un passaggio How's it Goin' Down' del rapper americano DMX: "Il rispetto non è previsto ma è dato, perché è reale. Essere trascurati è la norma, aspettalo, l'accordo". Ma a chi si sta riferendo Big Rom? All'Inter? Ai media? Al momento il suo silenzio sta facendo molto rumore e i suoi messaggi criptici sui social stanno invece creando confusione.

Futuro incerto

Lukaku ha mandato diversi messaggi in questi ultimi giorni ma non si è ancora capito a chi si riferisse. L'Inter sembra un capitolo ormai chiuso da tempo anche perché è proprio il club nerazzurro ad aver chiuso le porte a Big Rom lo scorso 15 luglio, una volta scoperto l'intrigo tra il belga, il suo entourage e la Juventus. Qualcuno ha parlato di tentativi disperati da parte del 30enne per provare a ricuire i rapporti con l'Inter ma servirà davvero un grande lavoro diplomatico e soprattutto una conferenza stampa da parte del belga per raccontare la sua verità. Al netto di tutto sembra difficilissimo, praticamente impossibile poter ricostruire un rapporto di fiducia con la società e con i tifosi che si sono sentiti traditi dal belga.

ll Chelsea vuole cedere Lukaku, non rientra nei piani del club ed è considerato al momento una zavorra visto il suo ingaggio importante. L'Al Hilal vuole Big Rom ed è pronto ad accontentare i Blues e ad offrire la bellezza di 50 milioni di euro a stagione al giocatore che per ora glissa e aspetta una mossa della Juventus che ha però il grande problema di dover vendere Dusan Vlahovic per avere la liquidità per affondare poi il colpo per regalare ad Allegri il suo colosso. Lukaku aspetta trepidante visto che al momento la Vecchia Signora sembra l'unico club europeo realmente interessato a lui oltre ovviamente all'Al Hilal anche se il belga non sembra interessato ai soldi dell'Arabia Saudita.

Materazzi lo punge