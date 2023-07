"Fa quello che gli dice la mamma...". L'indiscrezione choc su Lukaku

Romelu Lukaku è riuscito a fare infuriare tutto l'ambiente Inter, tifosi compresi, per il suo atteggiamento ambiguo in merito al suo ritorno, ormai saltato, in nerazzurro. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno lavorato duramente per un mese per trovare l'accordo con il Chelsea e una volta trovato, il belga e il suo legale Sebastien Ledure si sono negati facendo saltare il banco e facendo irritare parecchio il il club di viale della Liberazione che ha addirittura, giustamente, deciso di scaricarlo.

"Il rapporto con Inzaghi non è mai sbocciato e si è incrinato nella finale di Champions League" , "Lukaku flirtava con Milan e Juventus già prima della finale di Istanbul" , "Vuole guadagnare più soldi", in queste ore se ne stanno leggendo di tutti i colori in merito a questa assurda situazione e ora ne è saltata fuori un'altra, che potrebbe essere molto credibile visto che sembrerebbe essere stata pronunciata da uno o più suoi ormai ex compagni di squadra: "Romelu fa tutto ciò che diceva sua mamma".

Plagiato dalla mamma?

Big Rom ha un rapporto molto forte con sua mamma e in diverse interviste non ha mai fatto mistero di quanto sia legato a lei. Questo, dunque, potrebbe aver influito sulla sua scelta di flirtare con altre squadre per strappare un ingaggio più vantaggioso? Il cantante e grande tifoso nerazzurro Eddy Veerus che è anche molto amico con diversi calciatori interisti con un post sui suoi canali social ha raccontato un aneddoto svelando una conversazione avuta con un calciatore dell'Inter quando qualche settimana fa era emerso anche il Milan come squadra interessata al belga. "Hai visto? Lukaku forse va al Milan…” Io: - “Ma dai non credo… non avrebbe senso..” “Lui ne sarebbe capace, fa tutto ciò che gli dice la madre”".

Un suo (ormai) ex compagno, 3 settimane fa circa, mi disse:



“Hai visto? #Lukaku forse va al Milan…”



Io: - “Ma dai non credo… non avrebbe senso..”



“Lui ne sarebbe capace, fa tutto ciò che gli dice la madre.” — Eddy Veerus (@eddyveerus) July 15, 2023

Un autogol clamoroso

Lukaku, con questo strappo improvviso e inaspettato con l'Inter, potrebbe aver commesso il più grande autogol della sua carriera (sicuramente meno grave di quello che condannò i nerazzurri alla sconfitta nella finale di Europa League contro il Siviglia dell'agosto del 2020). L'essersi professato sempre "tifoso" dell'Inter, aver fatto di tutto per tornare dopo la scelta, a posteriori sbagliata, di tornare al Chelsea nel 2021, aveva fatto illudere tutti nell'ambiente che Big-Rom volesse solo vestirsi di nerazzurro per chiudere la carriera in quella Milano che l'ha sempre fatto sentire a casa sua e trattato come un re, nonostante un comportamento non idoneo.