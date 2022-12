Il Genoa ferma la corsa del Frosinone, la Reggina impatta col Bari

Risultati sorprendenti nella 18^ giornata del campionato di Serie B, che si conferma piùinteressante ed emozionante che mai. Il Genoa torna alla vittoria battendo la capolista Frosinone e raggiunge il Bari in terza posizione a - 6 dai ciociari. La Reggina pareggia al "San Nicola" di Bari, il Pisa continua la serie positiva avviata da mister Luca D'Angelo sconfiggendo il Brescia. Pesante sconfitta interna della Ternana con il Como. La classifica rimane sostanzialmente la stessa.

Ma andiamo ad analizzare nei dettagli i risultati di questa giornata calcistica, iniziando dalla Ternana sconfitta pesantemente in casa dal Como, che conquista la prima vittoria esterna. I lariani partono forte andando subito in vantaggio al 15' con Cutrone servito da Blanco, raddoppiano al 77’ con Ambrosino e poi segnano al 93’ il terzo gol con Mancuso su assist di Arrigoni.

All'Arena Garibaldi il Pisa piega il Brescia e lo supera in classifica: a segno l'ex Torregrossa su rigore al 4’ e Gliozzi al 20’; nel secondo tempo Gliozzi timbra ancora al 40’ su assist al bacio di Morutan.

Importate successo esterno del Sudtirol che va a vincere a Cittadella per 0-2 grazie alle reti, segnate tutte e due nei primi 45' di Nicolussi Caviglia e Odowgu. L'Ascoli espugna il San Vito-Marulla battendo il Cosenza per 1-3, con le reti di Donati al 17’ e di Gondo al 89'. Al 93’ Nasti accorcia le distanze per i silani ma nel finale Collocolo segna la rete del 3-1.

Modena e Benevento si dividono la posta, 1-1 il risultato: Acampora segna al 22' il gol del vantaggio per gli ospiti, ma Diaw pareggia le sorti per la propria squadra al 44'. Successo esterno molto importante per la Spal guidata da Daniele De Rossi che espugna il "Tardini" di Parma grazie ad un gol di Rabbi al 19’.

Bella vittoria del Palermo che si aggiudica il "derby delle isole" sconfiggendo il Cagliari per 2-1 con reti di Brunori e di Segre, mentre il Cagliari accorcia le distanze nel recupero con Pavoletti. Vittoria importante per il Genoa che ferma la corsa della capolista Frosinone: ci pensa Gudmundsson al 22' a battere Turati, su azione scaturita da un calcio d'angolo di Aramu, spizzata di Bani che l'attaccante islandese spedisce in porta.

RISULTATI 18^ giornata

Pisa-Brescia 3-0

Reggina-Bari 0-0

Cittadella-Sudtirol 0-2

Cosenza-Ascoli 1-3

Modena-Benevento 1-1

Parma-Spal 0-1

Ternana-Como 0-3

Palermo-Cagliari 2-1

Genoa-Frosinone 1-0

Venezia-Perugia posticipo lunedi sera

CLASSIFICA

Frosinone 36 punti

Reggina 33

Bari 30

Genoa 30

Pisa 26

Parma 26

Südtirol 26

Ternana 26

Ascoli 25

Brescia 24

Palermo 23

Cagliari 22

Benevento 22

Modena 22

Spal 20

Como 19

Venezia 19*

Cittadella 19

Cosenza 17

Perugia 13*

* Una partita in meno

PROSSIMO TURNO (26 dicembre 2022)



Brescia-Palermo

Ascoli-Reggina

Benevento-Perugia

Cagliari-Cosenza

Como-Cittadella

Spal-Pisa

Sudtirol-Modena

Venezia-Parma

Frosinone-Ternana

Bari-Genoa

Foto in alto: Genoa CFC (Facebook)