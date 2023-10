Genoa-Milan, chi va in campo e dove vederla in tv

Dopo quasi due anni dall'ultima volta, il Milan scendere sul campo del Luigi Ferraris di Genova per affrontare il Genoa, terzo anticipo di questa ottava giornata del Campionato di Serie A. Prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, la formazione rossonera farà di tutto per andare incontro alla settima vittoria su otto partite stagionali, per chiudere i primi due mesi del torneo in maniera quasi perfetta. Un "quasi" che non ha un significato così irrilevante, visto che l'unica sconfitta coincide con quella pesante manita subita nel derby.

In ogni caso, un successo garantirebbe a Stefano Pioli almeno altre due settimane in vetta alla classifica sabato di campionato. Di contro, tuttavia, ci sarà un Genoa allenato dall'ex Alberto Gilardino tutt'altro che male per essere una neopromossa: 8 punti, come la Roma, anche se adesso sarà importante trovare continuità per i gialloblù. Il fischio d'inizio della gara è in programma sabato 7 ottobre ore 20.45: il match sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251).

Le scelte di Gilardino contro il suo ex Milan

Nelle fila del Grifone le attenzioni sono rivolte alle condizioni di Retegui, che lamenta ancora un fastidio al ginocchio: resta in preallarme Messias - uno degli artefici dell'ultimo scudetto vinto dal Milan - per sostituire eventualmente l'attaccante della Nazionale italiane nell'undici iniziale. In tal caso, il centrocampista brasiliano verrebbe impiegato esterno di centrocampo nel 4-4-1-1, con Malinovskyi a supporto dell'unica punta Gudmundsson. Regia affidata a Thorsby e Frendrup, indisponibili infatti Strootman e Badelj. Binario di sinistra formato da Vasquez e Haps, mentre a destra in difesa si rivedrà il ristabilito Sabelli.

Al centro della retroguardia Bani e Dragusin. In porta Martinez. " Incontriamo una squadra forte sia nei titolari sia in quelli che entreranno nel corso della partita perché sono giocatori che hanno caratteristiche importanti, di gamba, di qualità tecniche e fisiche - ha affermato Gilardino in conferenza stampa -. Quello che Pioli è riuscito a costruire in questi anni è qualcosa di assolutamente straordinario anche per l'identità che è riuscito a dare al Milan. Ho chiesto ai ragazzi di affrontare il match con grandissimo coraggio e passione ".

Pioli a Genova per dimenticare Dortmund

Nel quartier generale rossonero rimangono monitorate fino all'ultimo le condizioni di Loftus-Cheek: se non dovesse recuperare in extremis, allora mister Pioli darebbe spazio a Musah in mediana con Adli e Reijnders. In difesa sulla destra Florenzi preferito ancora a Calabria, al centro riecco Thiaw dal 1'. Nel tridente si rinnova il ballottaggio Pulisic (favorito)-Chukwueze per completare il reparto con Okafor (sorpasso su Giroud) e Leao; tuttavia il portoghese rimane insidiato da Jovic per una maglia da titolare, con il serbo in campo prima punta si allargherebbe di conseguenza Okafor sulla fascia. A differenza di Gilardino, Stefano Pioli non ha parlato nella tradizionale conferenza stampa di presentazione della gara. Questo è stato motivato con il fatto che, rientrato soltanto intorno alle ore 13 di giovedì da Dortmund, dove ha giocato in Champions League contro il Borussia, il Milan ha avuto pochissimo tempo a disposizione per preparare la trasferta di Marassi e l'allenatore rossonero vuole sfruttare ogni possibile momento per farlo al meglio. Un modo per cercare di mettersi velocemente alle spalle il secondo 0-0 nel girone europeo: al ritorno della pausa, a fine ottobre, ci sarà il Psg (subito dopo la Juventus).