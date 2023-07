Giappone imperioso stende la Spagna, la Nigeria segue le Matildas per il grande salto

Altra giornata, altri verdetti: i gruppi B e C arrivano ad una conclusione, e i passaggi agli ottavi di finale – che si giocheranno da giovedì 3 agosto a martedì 8 agosto – sono tutt’altro che scontati. Con l’Irlanda di capitan McCabe già out (ma che guadagna il primo punto da debuttante), la Nigeria tiene il passo e non va oltre lo stretto necessario, con gli occhi però a Melbourne: perché, in virtù della schiacciante vittoria delle Matildas d’Australia nello scontro diretto col Canada, il pareggio a reti inviolate regala anche alle Superfalcons, per la seconda volta dopo il 2019, il passaggio di turno.

@TheMatildas

@NGSuper_Falcons



Australia finish of a #FIFAWWC group for the first time, and Nigeria are back in the knockouts! — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 31, 2023

Hailey Raso è il volto della vittoria delle padrone di casa, che mettono a segno il successo con miglior margine realizzativo nella storia delle Matildas: al 9’, l’esterna del City se la sposta sul destro e incrocia un rasoterra imprendibile per Sheridan, mentre il raddoppio è un tap-in facile facile da bomber famelica. Ad aggiungersi ai festeggiamenti c’è poi Fowler, al 58’, ma anche l’estremo difensore australiano – perché Arnold, al 65’, toglie dai piedi della subentrata Deanne Rose un gol (quasi) già fatto – e l’immancabile Catley, che trasforma un rigore al 6’ di recupero oltre il 90’. Adesso, Nigeria ed Australia se la giocheranno lunedì 7 agosto, rispettivamente contro prima e seconda del gruppo D ancora in attesa d’ufficialità.

Il debutto dello Zambia sul palcoscenico mondiale si conclude nel migliore dei modi, con una vittoria che è solo d’orgoglio – e s’intesta il record del millesimo gol mondiale – contro un Costa Rica fermo a 0 punti, ma la vera sorpresa è il Giappone: nel big match del gruppo C, allo Sky Stadium di Wellington, la Nadeshiko fa l’impresa e ripete il punteggio pieno dei gironi già ottenuto nel 2015, in un esordio travolgente (9 punti nei 3 match, 11 reti messe a segno) – la Spagna sembra ipnotizzata, e si arrende al poker nipponico.

Zambia earned their first win at a #FIFAWWC with a great performance against Costa Rica!@FAZFootball | #FIFAWWC — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 31, 2023

È il 12’ quando Miyazawa – che si ripeterà al 40’, con dinamiche affini – innescata da Endō in un’azione a tre tocchi, brucia la difesa spagnola e trafigge Rodriguez. Il raddoppio è di Ueki, servita ancora dall’attaccante in maglia 7, che calcia in porta e trova una fortuita deviazione sulle gambe di Paredes. La Roja è totalmente in balìa del Giappone, e ogni contropiede pare trasformarsi in gol. Così, per il poker e la ciliegina sulla torta, arriva la subentrata Mina Tanaka, che chiude in bellezza: la classe ‘94 chiude un’azione letale accentrandosi in area e facendo girare un pallone inarrivabile per l’estremo difensore spagnola. Il 5 di agosto entrambe si giocheranno il tutto per tutto: la Spagna contro la Svizzera, il Giappone contro la Norvegia – chi per cercare il riscatto, chi per continuare a sognare.

I tabellini delle gare di giornata

Gruppo C

COSTA RICA 1 – 3 ZAMBIA

COSTA RICA (4-2-3-1): Solera, Coto, Benavides, Del Campo Gutierrez, Fabiola Villalobos, Herrera, Gloriana Villalobos (72’ Salas), Rodríguez, Chinchilla, Alvarado (90’+1’ Pinell), Scott (85’ Valenciano). A disp.: Pérez, Tapia, Guillén, Sánchez, Campos, Elizondo, Granados, Varela, Estrada. All. Amelia Valverde

ZAMBIA (4-1-4-1): Musonda, Mweemba, Belemu, Tembo, Musesa, Susan Banda, Katongo (74’ Wilombe), Chanda (90’+9’ Mubanga), Barbra Banda, Kundananji, Chitundu (85’ Mapepa). A disp.: Leticia Lungu, Sakala, Soko, Mulenga, Lubandji, Selemani, Ireen Lungu, Esther Banda, Phiri. All. Bruce Mwape

Marcatrici: 3’ Mweemba (Z), 31’ Banda (Z), 44’ Herrera (C), 90’+3’ Kundananji (Z)

Ammonite: 60 Alvarado (C), 21’ Benavides (C), 23’ Del Campo Gutierrez (C), 40’ Tembo (Z), 66’ Banda (Z)

Arbitro: Bouchra Karboubi (Marocco)

Gruppo C

GIAPPONE 4 – 0 SPAGNA

GIAPPONE (3-4-3): Yamashita, Minami, Kumagai, Takahashi, Shimizu (59’ Moriya), Nagano (59’ Hasegawa), Endō (85’ Sugita), Hayashi, Miyazawa (46’ Fujino), Naomoto, Ueki (67’ Mina Tanaka). A disp.: Momoko Tanaka, Hirao, Miyake, Seike, Hamano, Chiba, Ishikawa. All. Futoshi Ikeda

SPAGNA (4-3-3): Rodriguez, Battle, Paredes, Camona (46’ Hernández), Gálvez, Abelleira (72’ Zornoza), Bonmatí, Putellas (62’ Redondo), Caldentey (62’ Navarro), Hermoso, Paralluelo (82’ González). A disp.: Salón, Coll, Andrés, Guerrero, Codina, Perez, del Castillo. All. Jorge Vilda

Marcatrici: 12’ Miyazawa (G), 29’ Ueki (G), 40’ Miyazawa (G), 82’ Tanaka (G)

Ammonite: 45’+1’ Carmona (S), 89’ Hernandez (S)

Arbitro: Ekaterina Katja Koroleva (Usa)

Gruppo B

REPUBBLICA D’IRLANDA 0 – 0 NIGERIA

IRLANDA (5-4-1): Brosnan, Louise Quinn, Fahey (90’+5’ Caldwell), Connolly, Littlejohn, McCabe, Agg (83’ Larkin), Payne (83’ Sheva), O’Sullivan, Farrelly, Carusa. A disp.: Moloney, Walsh, O’Riordan, Mustaki, Barrett, O’Gorman, Lucy Quinn, Grant, Atkinson. All. Vera Pauw

NIGERIA (4-2-3-1): Nnadozie, Ohale, Demehin (83’ Ebi), Alozie, Payne, Ucheibe, Kanu (67’ Monday), Ajibade, Ayinde, Oshoala (67’ Onumonu). A disp.: Oluehi, Balogun, Ogbonna, Oparanozie, Ordega, Echegini, Imuran, Okoronkwo. All. Randy Waldrum

Ammonita: 68’ McCabe (I)

Arbitro: Katia Itzel García (Messico)

Gruppo B

CANADA 0 – 4 AUSTRALIA

CANADA (4-2-3-1): Sheridan, Buchanan, Riviere (46’ Chapman), Lawrence, Gilles, Quinn (77’ Smith), Grosso (46’ Schmidt), Huitema (46’ Rose), Fleming, Leon (64’ Viens), Sinclair (46’ Lacasse). A disp.: D’Angelo, Proulx, Zadorsky, Prince, Carle, Awujo. All. Beverly Priestman

AUSTRALIA (4-4-2): Arnold, Catley, Kennedy, Hunt, Carpenter, Foord, Raso (75’ Vine), Gorry (90’+6’ Grant), Cooney-Cross, Van Egmond (84’ Polkinghorne), Fowler. A disp.: Williams, Micah, Nevin, Luik, Wheeler, Chidiac, Yallop, Simon, Kerr. All. Tony Gustavsson

Marcatrici: 9’ Raso (A), 39’ Raso (A), 58’ Fowler (A), 90’+4’ Catley (A)

Ammonite: 68’ Van Egmond (A), 81’ Arnold (A)

Arbitro: Stéphanie Frappart (Francia)