La giornata ai Mondiali - 21 novembre

Inghilterra-Iran 6-2

L'Inghilterra inizia col piede giusto la sua avventura ai Mondiali in Qatar, battendo l'Iran con un nettissimo 6-2 dopo una gara a senso unico. Il vantaggio arriva grazie a Jude Bellingham, che di testa batte Hosseini. Poco dopo il raddoppio con Bukayo Saka, con un sinistro all'incrocio. Nel recupero il terzo gol con Raheem Sterling, che trasforma una bella azione corale. Nella ripresa Saka firma la sua doppietta. Si fa vivo l'Iran che trova il gol con Taremi. Segnano ancora gli inglesi prima con Rashford e poi con Grealish. Un rigore di Taremi in pieno recupero fissa il risultato sul 6-2.

IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-2-3-1) - Pickford; Trippier, Stones, Maguire (23' st Dier), Shaw; Bellingham, Rice; Saka (25 st Rashford), Mount (25 st Foden), Sterling (25 st Grealish); Kane (30 st Wilson). A disposizione: Ramsdale, Pope, White, Alexander-Arnold, Coady, Walker, Dier, Phillips, Maddison, Gallagher, Henderson, Rashford, Wilson, Grealish, Foden. Ct: Gareth Southgate

IRAN (4-5-1) - Beiranvand (18' pt Hosseini); Moharrami, Cheshmi (2' st Kanaani), Hosseini, Mohammadi (19' st Torabi); Jahanbakhsh (1'st Gholizadeh), Nourollahi (33' st Azmoun), Pouraliganji, Haji Safi, Ali Karimi (1' st Ezatolahi); Taremi. A disposizione: Abedzadeh, Niazmand, Khalilzadeh, Jalali, Rezaeian, Amiri, Ghoddos, Ansarifard. Ct: Carlos Queiroz

Marcatori: Bellingham (In) 34' pt, Saka (In) 43' pt (In), Sterling (In) 45'+1 pt, Saka (Ing) 17' st, Taremi (Ir) 21' st, Rashford (Ing) 27'st, Grealish (Ing) 45' st, Taremi (Ir) rig. 45+13 st

Ammoniti: Jahanbakhsh (Ir), Pouraliganji (Ir)

Arbitro: Raphael Claus (Brasile)

Senegal-Olanda

IL TABELLINO

SENEGAL (4-3-3) - E.Mendy; Sabaly, Koulibaly, Cissè, Diallo; I.Gueye, N.Mendy, Kouyate; I.Sarr, Dia, Diatta. A disposizione: Dieng, Gomis, Ballo-Touré, F.Mendy, M.N'Diaye, Ciss, Loum, P.Gueye, Name, Jakobs, P.M.Sarr, Jackson, Diédhiou, Bamba Dieng, I. Ndiaye. Ct: Aliou Cissé.

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; de Ligt, van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, F.de Jong, Blind; Gakpo; Bergwijn, Janssen. A disposizione: Pasveer, Bijlow, Timber, Frimpong, Malacia, de Vrij, de Roon, Simons, Taylor, Klaassen, Koopmeiners, Weghorst, L.de Jong, Lang, Depay. Ct. Louis Van Gaal.

Marcatori:

Ammoniti:

Arbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasile)