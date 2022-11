La giornata ai Mondiali - 26 novembre

Tunisia-Australia 0-1

L'Australia batte di misura la Tunisia e vince la sfida che apre la seconda giornata del Gruppo D dei Mondiali. Nel primo tempo la squadra nord-africana fatica a proporre gioco nella metà campo avversaria mentre l'Australia è più propositiva. Al 23' si sblocca il match, cross dalla sinistra di Goodwin e con un bella torsione Mitchell Duke indovina il colpo di testa vincente. Al 41' del secondo temoi si fa vedere la Tunisia. Jebali e Msakni confezionano un buon pallone per Drager in area di rigore, sulla cui conclusione salva Souttar. La palla gol più nitida arriva nel recupero. Cross basso per Youssef Msakni, che da distanza ravvicinata, spara di un soffio a lato. La ripresa si apre con il forcing della Tunisia, ma l'Australia si difende con ordine. Al 72' ci prova Msakni da posizione defilata: la sua conclusione trova pronto Ryan. I tunisini ci provano fino alla fine. L'ultima occasione è per il neo entrato Khazri, che arriva a deviare con la punta ma non dà forza. L'Australia conquista i primi tre punti ai Mondiali e può sognare la qualificazione agli ottavi, la Tunisia resta ad un punto.

IL TABELLINO

TUNISIA (3-4-2-1) - Dahmen; Bronn (22'st Kechrida), Meriah, Talbi; Drager (1'st Sassi), Skhiri, Laidouni (22'st Khazri), Abdi; Sliti, Msakni; Jebali (22'st Khenissi). A disposizione: Hassen, Ben Said, Mathlouthi, Maaloul, Ifa, Sliman, Ben Romdhane, Ghandri, Mejbri, Chaaleli, Jaziri. Ct: Jalel Kadri.

AUSTRALIA (4-3-3) - Ryan, Karacic (30'st Degenek), Souttar, Rowles, Behich; McGree (19'st Hrustic), Mooy, Irvine; Leckie (40'st Baccus), Duke (19'st MacLaren), Goodwin (40'st Mabil). A disposizione: Vukovic, Redmayne, Degenek, King, Deng, Wright, Hrustic, Kuol, Devlin, Cummings, Tilio. Ct: Graham Arnold.

Marcatori: Duke (A) 23'pt

Ammoniti: Laidouni (T), Abdi (T), Sassi (T)

Arbitro: Daniel Siebert (Germania)

Polonia-Arabia Saudita 0-0 (live)

IL TABELLINO

POLONIA (3-4-1-2) - Szczesny; Bereszynski, Glik, Kiwior; Cash, Bielik, Krychowiak, Frankowski; Zielinski; Lewandowski, Milik. A disposizione: Skorupski, Grabara, bednarek, Jedrzejczyk, Gumny, Wieteska, Zalewski, Szymanski, Grosicki, Szymanski, Skoras, Zurkowski, Kaminski, Swiderski, Piatek. Ct: Czeslaw Michniewicz.

Arabia Saudita (4-1-4-1) - Al Owais; Abdulhamid, Al Amri, Al Boleahi, Al Burayk; Al Malki; Al Buraikan, Al Najei, Kanno, Al Dawsasri; Al Shehri. A disposizione: Al Yami, Alaqidi, Al Tambakti, Al Dawsari, Al Abed, Otayf, Bahebru, Albud, Al Hassan, Asiri. Ct: Hervé Renard.