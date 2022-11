La giornata ai Mondiali - 28 novembre

Camerun-Serbia 3-3

Partita divertente allo stadio Al Janoub (Al Wakrah) tra il Camerun di Rigobert Song e la Serbia di Stojkovic. Le due nazionali, prima di questo match entrambe a quota 0 punti nel gruppo G, si sono affrontate a viso aperto, senza esclusione di colpi e a beneficiarne è stato lo spettacolo. La Serbia colpisce un palo con Mitrovic e il Camerun trova il vantaggio con il gol di Castelletto al 29' del primo tempo. In pieno recupero, però, ecco l'uno-due serbo siglato Pavlovic-Milinkovic-Savic (non impeccabile nella seconda rete serba il portiere Epassy, schierato titolare da Song al posto di Onana mandato in tribuna per motivi disciplinari).

Nella ripresa, Mitrovic cala il tris e i Leoni indomabili sembrano tramortiti ma invece non è così. Song inserisce Aboubakar che la riapre al 64' su assist di Castelletto e due minuti dopo è l'esperto Choupo-Moting a siglare il gol del definitivo 3-3, su assist di Aboubakar. Questo risultato, però, serve poco a entrambe - che salgono a quota 1 punto in classifica -: soprattutto al Camerun che nell'ultimo turno se la vedrà contro il Brasile. La Serbia, invece, giocherà contro la Svizzera nell'ultimo match del girone G. Alle 17 rossocrociati e verdeoro, entrambi a quota 3 punti, si sfideranno per capire se ci sarà un padrone e quindi già un qualificato agli ottavi di finale in questo raggruppamento o se tutto sarà rimandato all'ultima sfida.

Il tabellino

SERBIA (3-4-1-2): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic (78' Babic), Milenkovic, Pavlovi (56' Mitrovic); Zivkovic (78' Radonjic), Lukic, Maksimovic, Kostic (92' Djuricic); Milinkovic-Savic (78' Grujic), Tadic; A. Mitrovic. Ct. Stojkovic

CAMERUN (4-3-3): Epassy; Fai, Castelletto, N'Koulou, Tolo; Hongla (55' Aboubakar), Anguissa (81' Oum Gouet), Kunde (67' Ondoua); Mbeumo (81'N'Koudou), Choupo-Moting, Toko Ekambi (67' Bassogog). Ct. Song

Marcatori: 29' Castelletto (C), 46' Pavlovic (S), 48' Milinkovic-Savic (S), 53' Mitrovic (S), 64' Aboubakar (C), 66' Choupo-Moting (C)

Ammoniti: N'Koulou (C), Bassogog (C- non dal campo), Jovic (S - non dal campo), Milenkovic (S)

Arbitro: Mohammed Abdulla Hassan (Emirati Arabi)