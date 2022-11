La giornata ai Mondiali - 29 novembre

Olanda-Qatar 2-0

Allo stadio Al-Bayt di Doha si fronteggiano alle ore 16 italiane, in contemporanea con l'altro match del Gruppo A, l'Olanda e il Qatar. I padroni di casa sono già stati eliminati dalla competizione dopo la sconfitta con il Senegal, un percorso troppo brutto per essere vero, così contro i prestigiosi avversari europei vorrebbero salvare almeno l'onore. L'Olanda, invece, deve strappare il pass per gli ottavi di finale. La squadra di Van Gaal è reduce dal pareggio per 1 a 1 contro l'Ecuador e finora nel torneo non ha del tutto convinto. Il tecnico dei tulipani lascia fuori de Ligt e de Vrij, i due difensori rei di non saper impostare il gioco, mentre davanti fiducia al baby Gakpo e a Depay. Al 26' è proprio il talento del PSV Eindhoven a sbloccare il risultato, Gakpo, che firma la sua terza rete in questo Mondiale con un bel tiro che si inflia alle spalle del portiere Barsham. Per il resto il primo tempo sfugge via senza tanti sussulti, con il possesso palla dell'Olanda a giocare con il cronometro.

Dopo l'intervello le due squadre rientrano in campo confermando i rispettivi undici della prima frazione di gioco. Al 48' arriva il raddoppio dell'Olanda con Frankie De Jong, che si avventa come un falco sulla respinta del portiere Barsham dopo il tiro ravvicinato di Depay. Seconda rete in nazionale per il centrocampista del Barcellona. Appena entrati Jannseen e Berghuis confezionano un'azione perfetta: i due scambiano veloci la palla mandando in confusione la retroguardia qatariota, a quel punto il centrocampista dell'Ajax batte, con un facile tocco, Barsham a porta sguarnita. L'arbitro Gassama, coadiuvato dal VAR, però non convalida la rete del 3 a 0 per un mani di Gakpo. Nei minuti finali assistiamo alla grande accademia della nazionale di Van Gaal, con tanto di traversa di Berghuis, mentre per i qatarioti c'è un passarella per chi ha giocato di meno. Il risultato finale è di 2 a 0, primo posto per l'Olanda che vola agli ottavi. Qatar che esce di scena con l'ultimo posto in classifica, grazie tre sconfitte senza appello.

Il Tabellino

OLANDA (3-4-1-2) - Noppert; Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Roon (33' st Koopmeiners), De Jong (41' st Taylor), Blind; Klaassen (21' st Jannssen); Gakpo (33' st Weghorst), Depay (21' st Berghuis). A disposizione: Bergwijn, Bijlow, L. de Jong, de Ligt, de Vrij, Frimpong, Janssen, , Lang, Malacia, Pasveer, Simons. Ct: Louis Van Gaal

QATAR (5-3-2) - Barsham; Mohammad (39' st Khoder), Pedro Miguel, Khoukhi, Ahmed; Al Haydos (19' st Assadalla), Madibo (19' st Boudiaf), Hatem (39' st Alaaeldin); Almoez Ali (19' st Muntari), Afif. A disposizione: Abdulsallam, Al Hadhrami, Al Hajri, Al Sheeb, Hassan, Mazeed, Meshaal, Salman, Waad. Ct: Felix Sanches Bas

Marcatori: 26' pt, Gakpo (O), 3' st, De Jong (O)

Ammonizioni: Ake (O)

Arbitro: Bakary Gassama (Gambia)



Ecuador-Senegal 1-2

Al Khalifa International Stadium di Doha si fronteggiano due squadre con il coltello tra i denti, Ecuador e Senegal. La posta in palio è molto alta, con il passaggio del turno che verrà determinato dal risultato di questi novanta minuti più recupero. I centroamericani puntano sulla vena realizzativa di Valencia per continuare il proprio sogno mondiale, la nazionale africana sceglie un tridente di fuoco con il centravanti della Salernitana, Dia, a dettare le azioni offensive. Dopo due minuti, il Senegal sfiora la rete con Guaye che calcia a lato un pallone velenoso. Poi è Dia a impensierire senza fortuna Galindez. Al 42' l'evento che cambia il volto della partita: Piero Hincapie atterra un avversario in area di rigore e Clement Turpin interrompe il gioco. È calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Ismaila Sarr, che con grande freddezza infila la sfera nell'angolino alla destra del portiere. Il Senegal passa in vantaggio dagli undici metri. Dopo sei minuti di recupero le due squadre rientrano negli spogliatoi.

Tifosi del Senegal ad assistere dagli spalti alla vittoria contro l'Ecuador

L'Ecuador rientra sul rettangolo verde con un paio di cambi, infatti Gustavo Alfaro butta subito nella mischia Sarmiento e Cifuentes con la speranza di raddrizzare un match che altrimenti li spedirebbe con un biglietto di ritorno direttamente a casa. Aliou Cissé si affida, invece, agli undici che hanno confezionato il vantaggio nei primi quarantacinque minuti. Al 23' della ripresa l'Ecuador rialza la testa e sugli sviluppi di calcio d'angolo, la capocciata di Felix Caicedo vale la rete del pareggio. Non c'è il tempo per festeggiare, che il Senegal si riporta ancora avanti. È l'ex del Napoli, Kalidou Koulibaly a riportare in vantaggio la formazione allenata da Cissé: dopo la battuta di un calcio di punizione, il difensore grazie a un rimbalzo sul terreno si ritrova il pallone tra i piedi e senza indugio lo scaraventa con forza alle spalle di Galindez. L'Ecuador sembra accusare il colpo dopo il raddoppio a freddo degli avversari, tanto che Dia sfiora il colpo del ko, mandando il pallone a lato di pochissimo. Nelle battute conclusive l'Ecuador tenta un assalto alla disperata, ma non riesce a forzare la porta di Mendy. Il Senegal con questa vittoria si aggiudica il pass al turno successivo, l'Ecuador esce a testa alta con quattro punti a referto.

Il Tabellino

ECUADOR (4-3-3) - Galindez; Preciado (40' st Porozo), Torres, Hincapie, Estupinan; Franco (1' st Sarmiento), Gruezo (1' st Cifuentes), Caicedo; Plata, Estrada, Valencia. A disposizione: Ramirez, Dominguez, Arboleda, Pacho, Arreaga, Palacios, Ibarra, Mena, A., Reasco, Rodriguez. Ct: Gustavo Alfaro

SENEGAL (4-3-3) - E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, A. Diallo, Jakobs; P. Gueye, I. Gueye, Ciss (30' st Nampalys Mendy); I. Sarr, Ndiaye (30' st Bamba); Dia. A disposizione: Seny, Gomis, Formose, Cisse, Ndiaye, Touré, Diatta, P.M. Sarr, Name, Diedhiou, Jackson. Ct: Aliou Cissé

Marcatori: 44' pt, Sarr R (S); 23' st, Caicedo (E); 25' st, Koulibaly (S)

Ammonizioni: Gueye (S)

Arbitro: Clement Turpin (Francia)

Galles-Inghilterra - ore 20

Iran-Stati Uniti - ore 20