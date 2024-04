"Godo per lo scudetto di cartone". Le parole di La Russa (e degli altri interisti vip)

Il 20° scudetto dell'Inter ha mandato in delirio il popolo nerazzurro. Una gioia incontenibile che ha visto migliaia di persone riverarsi in Piazza del Duomo, animando la festa fino a notte inoltrata con cori, fumogeni e fuochi d'artificio. Poi sono arrivati i giocatori che non hanno voluto mancare nel salutare i tifosi in festa. Un vero tripudio in attesa del vero bagno di folla di domenica con la gara contro il Torino, a cui seguirà la sfilata col pullman scoperto.

Grande gioia e soddisfazione anche tra i tanti interisti vip. Immancabile il commento di Ignazio La Russa a Rai Radio1, ospite di "Un Giorno da Pecora". "I satelliti si sono allineati e hanno messo in campo una probabilità su un milione: come si poteva pensare di vincere il ventesimo scudetto esattamente quando giochi contro il Milan, che ti riceve in casa da secondo in classifica? C'è una probabilità su dieci milioni. I satelliti però si sono allineati e sono spuntate due stelle..." le parole del presidente del Senato.

"So che i milanisti hanno avanzato una proposta - scherza - In un campionato ci sono troppe partite e propongono di abolirne due: i derby...". Sul cosiddetto scudetto di cartone invece: ''Quello mi fa godere, quanto mi fa godere. É lo scudetto che ci inorgoglisce di più perché sancisce che noi eravamo gli unici di quelli in testa a non aver imbrogliato''. Polemica rilanciata stamane anche dall'ex presidente Massimo Moratti.

La Russa ieri sera ero alla stadio e ha confermato che a fine partita è stata messa una musica techno altissima per coprire la festa nerazzurra: "Una cosa vergognosa che però non dipende, credo, dal Milan, lì c'era una radio. Che voleva dire quella techno fortissima mezz'ora dopo la fine della partita?" . Poi non ha festeggiato in strada, "sono andato coi giocatori e la dirigenza interista. A che ora sono tornato? Io alle tre, mio figlio, che era con me, alle sei...".

Enrico Mentana, altro interista doc, spiega a LaPresse: "Ho visto vincere all'Inter la prima coppa Intercontinentale nel 1964, ero già appassionato da anni perché ho visto vincere lo scudetto, il primo scudetto dell'era Herrera nel 62-63, l'anno dopo ho visto in televisione a Vienna vincere la coppa dei campioni contro il Real Madrid".

"Sono interista e lo dico con orgoglio - sottolinea il direttore del TgLa7 - anche se penso sempre ai tifosi di squadre minori che hanno lo stesso diritto al tifo, dal Bressanone al Catanzaro. Il tifo è una cosa che cresce soprattutto con i dolori, con le sconfitte, perché è lì che scatta l'empatia. È troppo facile fare il tifo per una squadra che vince. Che vince sempre. Il tifo è uno stato d'animo, puoi arrivare quarto, decimo o ventesimo, puoi amare tantissimo un giocatore e poi l'anno successivo lo cedono e ti accorgi che non ti frega più niente di lui. Il tifo è un'educazione sentimentale".

"Questo campionato - conclude Mentana - fa parte di quei campionati, come è accaduto l'anno scorso con il Napoli, che assomigliano a quei libri gialli di cui sai già chi è l'assassino. L'Inter ha dominato, ha vinto tante partite e tutti gli scontri diretti con le altre pretendenti, sono quelle annate che è facile capire come va a finire, che vanno così".

Anche Valentino Rossi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per celebrare la vittoria dello scudetto dell'Inter: "In questa annata ci sono stati un sacco protagonisti. Tantissimi giocatori che hanno giocato bene e mi sono piaciuti molto: Dimarco, Mkhitaryan, Thuram. Ma secondo me l'uomo dell'anno è Lautaro Martinez, con i suoi gol ci ha portato su. È riuscito a segnarne tantissimi, tutti belli. Quindi il protagonista principale è stato lui".