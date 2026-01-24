Grave lutto per Roberto Baggio, morta mamma Matilde

Si è spenta Matilde Reginato, mamma di Roberto Baggio. A dare l'annuncio, attraverso i propri canali social, è stato lo stesso ex campione di calcio, con un messaggio molto toccante: "Cara Mamma, il tuo Amore mi ha dato la forza di scuotere l’Universo. Il mio debito di gratitudine verso te e Papà non finirà con questa vita!".

Nato e cresciuto a Caldogno (Vicenza), Baggio è sempre stato molto legato alla famiglia. Nell'agosto 2020, aveva perso il padre, Florindo. Oltre a Roberto la coppia aveva avuto altri sette figli: Gianna, Walter, Carla, Giorgio, Anna Maria, Nadia e Eddy.

Nei suoi racconti e in numerose interviste Baggio ha sempre voluto raccontare il suo profondo legame con la mamma.

A partire da quel momento difficile del 1985, quando lui subì un gravissimo infortunio, che lo avrebbe far uscire per sempre dal mondo del calcio. Mamma Matilde fu sempre al suo fianco, aiutandolo a crescere e a restare ben saldo, prima come uomo e poi come calciatore.