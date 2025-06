Rinnovo d'oro per Cristiano Ronaldo: ecco quanto guadagnerà al secondo

Cristiano Ronaldo non lascia anzi raddoppia. Dopo i dubbi sul suo futuro, con qualche post sibillino sui social, il fuoriclasse portoghese ha rinnovato il contratto con l'Al-Nassr fino al 2027, ottenedo anche un "ritocco" dell'ingaggio. Lo sostiene il quotidiano saudita Asharq Al-Awsat, secondo cui il nuovo contratto "include miglioramenti finanziari a favore di Ronaldo, in riconoscimento delle sue straordinarie prestazioni tecniche con la squadra". Si tratterebbero in pratica di una sessantina di milioni in più per i diritti di immagine, rispetto al contratto firmato nel 2023 del valore di 200 milioni di euro.

L'annuncio del rinnovo è stato accompagnato da un video promozionale girato nel lussuoso resort St. Regis nel Mar Rosso, in cui Ronaldo annuncia sorridente: "Al-Nassr per sempre". Il rinnovo è stato formalizzato alla presenza di Abdullah Al-Majed, presidente del club. In precedenza, il giornale sportivo saudita Arriyadiyah aveva parlato di "procedure di routine" per finalizzare il rinnovo di un anno del contratto, a seguito di un accordo tra le parti. Fonti vicine al club avevano indicato che le negoziazioni si sono concentrate su un rinnovo annuale, con la possibilità di valutare, al termine della Coppa del Mondo 2026, se Ronaldo proseguirà la sua carriera per un ulteriore anno o deciderà di appendere le scarpe al chiodo.

Cristiano Ronaldo is staying at @AlNassrFC until 2027 pic.twitter.com/uVOzvZW4u7 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) June 26, 2025

Insomma CR7 ha deciso di consolidare la propria figura iconica del campionato saudita dove fin qui ha fatto registrare numeri impressionanti: 105 partite ufficiali con l’Al-Nassr, 93 goal e 19 assist. Di fatto il leggendario numero sette ha firmato quello che è il contratto più ricco nella storia di un calciatore. Per capire l'entità del guadagno di Ronaldo nella sua "nuova" avventura, basta scorporare lo stipendio. Conti alla mano, il portoghese intascherà circa 16,67 milioni di euro al mese, 4.167 milioni di euro alla settimana, 595.357 euro al giorno, 24.806 euro all'ora, 413.4 euro al minuto, 6.89 euro al secondo.

Nulla di paragonabile rispetto ai guadagni percepiti dagli altri "Paperoni del calcio". Vinta dunque la sfida a distanza con il rivale di sempre Lionel Messi. All'Inter Miami la Pulce guadagna poco meno di 18 milioni di euro a stagione. Una cifra però che non comprende i proventi derivanti dalle sponsorizzazioni. Si avvicina a Ronaldo il suo vecchio compagno ai tempi del Real Madrid, Karim Benzema, ora avversario nel campionato arabo.

Per lui, stipendio da 100 milioni di euro a stagione con l'Al-Ittihad. Distanziato, e di molto, il giocatore più pagato in Europa, ovvero, che al Real guadagna poco più di 20 milioni di euro. Insomma almeno sull'ingaggio non c'è storia, CR7 batte tutti.