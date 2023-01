"Guarito dal tumore grazie alla Juventus": Emre Can ringrazia i medici bianconeri

Emre Can ha giocato un solo anno e mezzo alla Juventus, senza fortuna, tra il 2018 e il gennaio del 2020. Il centrocampista tedesco di origini turche, ora al Borussia Dortmund, ha però svelato di essere molto grato al club bianconero, per un motivo particolare: "Un paio di mesi dopo le visite mediche con la Juventus mi chiamarono - le sue parole ai microfoni di Dazn -. Non sapevo nemmeno cosa stesse succedendo, non avevo mai sentito parlare di una tiroide e non sapevo che potesse esserci un tumore. Il trasferimento a Torino è valso solo per questo" .

Emre Can è poi entrato nello specifico raccontando il suo problema: "Avevo un tumore alla tiroide e avevo urgente bisogno di un'operazione. Questo ha cambiato molto nella mia vita. Puoi avere tanti soldi, puoi avere tutto, ma la salute è la cosa più importante. Fa parte della vita, consiglio a tutti di fare dei controlli. Non importa quanto crediamo di essere sani; se scopriamo queste cose in tempo, si può agire". Il 29enne di origini turche scoprì il tutto a ottobre del 2018 con Massimiliano Allegri che in conferenza stampa motivò la sua assenza: "Il calciatore Emre Can dovrà essere sottoposto ad approfondimenti clinici e strumentali per un nodulo tiroideo che potrebbe anche necessitare di un trattamento chirurgico''.

Grazie a quel pronto intervento dei medici della Juventus, dunque, il giocatore tedesco ha scoperto quel suo problema di salute riuscendo a guarire totalmente e continuando a fare ciò che più gli piace: giocare a calcio. Queste sue parole, sulla prevenzione, portano ovviamente alla memoria le recenti e dolorose scomparse di Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic che purtroppo nonostante avessero scoperto di essere ammalati non ce l'hanno fatta a vincere le loro battaglie.

La carriera di Can

Nato a Francoforte, nel corso della sua carriera ha giocato nelle giovanili dell'SV Blau-Gelb Frankfurt, dell'Eintracht Francoforte e del Bayern Monaco. Dal 2011 al 2013 ha militato nella seconda squadra dei bavaresi, mentre nel 2012-2013 ha giocato 4 presenze in prima squadra. Nel 2013-14 si sposta al Bayer Leverkusen e l'anno seguente si lega al Liverpool per 4 anni. Con i Reds gioca 167 partite complessive, segna 14 gol ma non rinnova e nel 2018 arriva a parametro zero alla Juventus. In un anno e mezzo colleziona 45 presenze e 4 reti e a gennaio viene ceduto per 25 milioni di euro al Borussia Dortmund, sua squadra attuale. 83 partite e 9 reti al suo attivo per un totale di 372 gettoni con i club e 35 gol in totale in tutte le competizioni. Con la Germania, dal 2015 ad oggi, le presenze sono 37 con un gol segnato.