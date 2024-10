"Ho avuto la polmonite". La moglie di Ronaldo ricoverata in ospedale

Ascolta ora 00:00 00:00

Non ha passato certamente un bel periodo Georgina Rodriguez, l'influencer e modella argentina compagna di Cristiano Ronaldo che ha trascorso quattro giorni in un ospedale dell'Arabia Saudita, dove vive con il calciatore portoghese che gioca nell'Al-Nassr, a causa di una polmonite. Adesso sta bene e ha fatto rientro a casa con un sospiro di sollievo anche dei figli che l'hanno accolta a braccia aperte.

Il messaggio della Rodriguez

Solitamente sempre presente sui social con prodotti da sponsorizzare ma anche mostrando spaccati della sua vita quotidiana, i suoi fan si erano preoccupati perché non avevano visto più nessuna interazione per alcuni giorni. Nelle ultime ore, con una Storia su Instagram e un post sull'account X, ha raccontato la verità sui quattro giorni passati al Saudi German Hospital. " Finalmente sono tornata a casa dopo aver trascorso 4 giorni in ospedale per la polmonite, ora sto meglio ma mi sto ancora riprendendo a casa con la mia famiglia ", ha scritto Georgina postando una foto che mostra un catetere nel braccio. Poi ha ringraziato tutto lo staff ospedaliero che l'ha curata. " Devo dire un grande grazie a tutto il personale, dottori, infermieri e tutti in ospedale... si sono presi cura di me in modo meraviglioso e ne sono molto grata ", ha specificato.

Finally, Back home I spent 4 days at the hospital with Pneumonia, I'm better now but still recovering at home with my family I have to say a big THANK YOU to all the staff members, doctors, nurses and everyone at the hospital....they took care me so wonderfully and I'm very… pic.twitter.com/Bc9OFQsCHG — Georgina Rodriguez (@Georginagio_Ur) October 24, 2024

Il ritorno a casa

Nel messaggio ai fan la Rodriguez ha postato un meraviglioso mazzo di fiori in primo piano con una lettera a firma di Cristiano Junior, il figlio maschio, che le augura un pronto recupero. Durante questi giorni difficili Cristiano Ronaldo è sceso regolarmente in campo per gli impegni con la sua squadra saudita. La famiglia si è trasferita in Arabia alla fine del 2022 quando CR7 ha firmato un contratto con l'Al Nassr.

I due stanno insieme ormai dal 2016 dopo essersi conosciuti mentre lei lavorava in un negozio Gucci a Madrid. Tra le varie città dove hanno vissuto ricordiamo gli anni di Madrid, a Torino durante il periodo in cui Ronaldo era alla Juventus, a Manchester e adesso in Arabia Saudita.