Il papà di Holly e Benji si ritira: è il disegnatore dei manga più famosi di sempre

Ha fatto appassionare centinaia di milioni, probabilmente miliardi di appassionati di calcio in tutto il mondo: anche chi non seguiva abitualmente questo sport non poteva fare a meno di guardare tra i cartoni animati più famosi di sempre, certamente quelli del mondo dei manga diffusi in tutto il mondo. Stiamo parlando di Holly e Benjii e del suo disegnatore, Yoichi Takahashi, che dopo 43 anni di onorata carriera da disegnatore ha deciso di ritirarsi per motivi di salute.

Le parole d'addio

La notizia che nessuno avrebbe voluto sentire è arrivata direttamente tramite il diciannovesimo volume di Captain Tsubasa Magazine anche se ha promesso che le storie già iniziate verranno comunque completate e finite. " Stavo pensando al ritiro già da un paio d’anni. Subito dopo aver realizzato Captain Tsubasa Golden 23 ho concepito l’idea che potesse essere la conclusione della mia carriera come mangaka. Ho deciso di ritirarmi prima della chiusura dell’arco narrativo sulle Olimpiadi", ha dichiarato sul proprio profilo X. Rammaricato, il disegnatore si è anche scusato con i propri fan sottolineando che " non è stata una decisione facile da prendere, e questa notizia potrebbe essere deludente e triste per i lettori che hanno sempre amato leggere 'Captain Tsubasa', ma spero che tutti comprenderete la mia decisione" .

Yoichi Takahashi, 63 anni, ha iniziato la fortunatissima serie dei celebri cartoni nel 1981 per il settimanale Weekly Shōnen Jump: oltre alle sue condizioni di salute a fargli riflettere sul ritiro ha giocato un ruolo importante anche la morte del signor Shinji Mizushima, l'uomo che lo ha ispirato a diventare un artista manga e che in carriera è stato il più grande esempio e fonte di ispirazione. Per quanto riguarda i lavori già iniziati ha promesso di dare una mano per continuare la narrazione supportando il lavoro di chi gli succederà ma con un ruolo più da supervisore. " Darò del mio meglio per finire di disegnare fino all'episodio finale della serie in corso. Grazie in anticipo".

Conosciuto in patria con il nome di Captain Tsubasa, l'attaccante Holly (Oliver Atton) diventa grande amico del portiere Benjii Price (nome originale manga Genzo, come recita la scritta sul cappello rosso), e insieme vincono un campionato mondiale con il Giappone che viene portato per la prima volta sul tetto del mondo di questo sport. Rimarranno epiche le iniziali sfide tra l'attaccante e il portiere con il primo in grado di segnare gol straordinari laddove prima non era riuscito nessuno ma anche l'eterna rivalità dei due (non più, successivamente, in Nazionale) con Mark Lenders. Gli episodi duravano mediamente tra 20 e 25 minuti ma, indimenticabilmente per tutti gli appassionati, rimarranno indelebili quei campi da calcio "infiniti" e "sferici" con intere puntate per assistere anche a un paio di tiri nello specchio della porta.