Calcio, ecco quali sono i marchi di serie A più apprezzati

La Juventus rimane il marchio più forte nel nostro panorama calcistico anche nel 2023. È quanto registra il nuovo report «Football 50» redatto da Brand Finance. Il documento, incentrato sui 50 club che detengono la maggiore capacità di influenzare le scelte e le opinioni dei tifosi, analizza e mette a confronto gli investimenti che riguardano la reputazione e l’immagine del brand e il relativo ritorno in business performance.

Buone notizie per la serie A

Come detto la Juventus mantiene il primato nazionale piazzandos all’undicesima posizione con un valore stimato che si aggira sui 631 milioni di euro, in calo rispetto all’anno scorso del 10,5%. Se si pensa al filone di indagini in cui la società torinese è coinvolta, la penalizzazione in campionato e la mancata qualificazione in Champions rimane un risultato soddisfacente.

Stabile anche l’Inter, finalista di Champions League, che si conferma al 14° posto e incrementa il suo valore del 3% attestandosi sui 509 milioni di euro.

Il Milan nonostante una stagione tra luci ed ombre (e l’imminente uscita di Maldini e Massara) cresce del 33% rispetto all’ultima misurazione portandosi dal 17° al 15° posto per un valore totale di 358 milioni di euro.

Bene anche i campioni d’Italia. Il Napoli fa un super balzo portandosi dal 27° al 18° posto nella classifica 2023, una crescita del 31,5% per un valore totale di 240 milioni di euro diventando il secondo brand il cui valore cresce di più al mondo.

La Roma si consola dai dispiaceri della sconfitta in Europa League salendo al 21° posto e crescendo del 13% (204 milioni di euro). Insieme a Milan e Napoli, la squadra della capitale diventa uno dei 10 brand che crescono maggiormente al mondo.

Nella classifica fa capolino anche la Lazio che da new entry si aggiudica la 45esima posizione con un valore stimato di 112 milioni di euro.

Premier e Liga la fanno da padrone ma il Real Madrid perde lo scettro

Ovviamente le squadre d’oltremanica, come Manchester City, Liverpool e Manchester united rimangono irraggiungibili. In particolare, i Citizens in procinto di giocarsi la finale di Champions League crescono del 13% raggiungendo 1,5 miliardi di euro di valore stimato.

Superato quindi il Real Madrid che perde il 4% e scende così a 1,46 miliardi di euro. Un sorpasso significativo quello documentato da Brand Finance, basti pensare che il marchio City rispetto al valore pre-Covid è aumentato del 34% diventando così il più potente al mondo.

Ecco la graduatoria delle Italiane e relativo valore:

Juventus – 11° posto, 631 milioni

Inter – 14° posto, 509 milioni

Milan – 15° posto, 358 milioni

Napoli – 18° posto, 240 milioni

Roma – 21° posto, 204 milioni

Lazio – 45° posto, 112 milioni