"È imbarazzante". Il colloquio nel tunnel tra l'arbitro Sozza e i giocatori della Lazio

Continuano le polemiche tra la Lazio e il mondo arbitrale, dopo la direzione di gara dell'arbitro Sozza nel match finito 2-2 contro la Fiorentina. Il club biancoceleste si sente fortemente penalizzato dagli arbitri in questo primo scorcio di stagione. Una frattura che si è consumata nei giorni scorsi con il duro scontro a distanza tra il presidente Claudio Lotito e il designatore Gianluca Rocchi. A ciò va aggiunto quanto successo ieri all'Olimpico con il fischietto di Seregno finito nel mirino.

La mancata concessione del calcio di rigore per l’evidente trattenuta di Pongracic ai danni di Gila ha fatto arrabbiare anche i calciatori biancocelesti che hanno affrontato a muso duro Sozza già prima nel secondo tempo del match. Nel tunnel che porta al prato dell'Olimpico è Mattia Zaccagni il primo a confrontarsi con il direttore di gara: "C’ha la porta davanti, viene tirato da dietro", dice mimando quello che è successo. Ma il più arrabbiato di tutti è Luca Pellegrini che arriva a muso duro: "Fermatevi ragazzi, fermatevi che è imbarazzante. Non è rigore quello?". Sozza preferisce allontanarsi e dice: "Fermatevi voi, state esagerando".

Una altro episodio contestato accende il finale di partita. Sul punteggio di 1-1 Gudmundsson entra in area biancoceleste, Gila interviene in scivolata ma prima dell’impatto ritrae la gamba: l'islandese cerca il fallo e finisce per terra. È un contatto lieve, accentuato dalla caduta dell’attaccante della Fiorentina. I calciatori della Lazio sono certi che l’arbitro non concederà il penalty. Invece Sozza stavolta viene richiamato dal Var all’on field review e dopo il consulto a bordocampo dà rigore: Gudmundsson trasforma e regala alla Fiorentina la rete del vantaggio.