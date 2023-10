Immobile pronto all'addio a gennaio? Non solo l'Arabia, anche l'Inter resta alla finestra

Deluso e amareggiato per le critiche, alcune decisamente pesanti, piovutegli addosso per il rendimento non all'altezza della sua fama in queste prime fasi del campionato di Serie A, Ciro Immobile starebbe valutando seriamente l'ipotesi di dire addio alla Lazio e di trovare spazio altrove già dal prossimo mercato di riparazione di gennaio.

Lo scarso rendimento

Di certo ad alimentare il malcontento della società e dei tifosi biancocelesti c'è il momento non ottimale della Lazio la quale, pur forte del secondo posto maturato a conclusione del torneo della scorsa stagione, sta faticando più del previsto a uscire dalla metà della classifica (attualmente occupa la tredicesima piazza con 10 punti) e a trovare una certa continuità di rendimento. Nella mediocrità generale non va meglio a Ciro Immobile, vero e proprio faro della Lazio negli utlimi anni con ben 198 reti messe a segno in 306 presenze complessive: per il momento l'attaccante di Torre Annunziata ha siglato appena due gol, uno dei quali su calcio di rigore nel match pareggiato col Monza, in nove presenze totali tra campionato e Champions League, senza mettere a referto nessun assist.

Questo inizio stentato ha provocato la reazione di parte della tifoseria biancoceleste, che ha criticato apertamente il propio idolo. Immobile non l'ha presa benissimo, anche perché la scorsa estate sarebbe stato proprio lui a decidere di non cedere alle sirene dei lauti guadagni della Saudi Pro League per proseguire la sua esperienza in maglia biancoceleste. Ora è sempre lui stesso ad aver confessato pubblicamente che forse sarebbe stato meglio accettare la corte dei club arabi.

Lo sfogo dell'attaccante

"Dopo un inizio di campionato così, qualche domanda me la sono fatta, specialmente dopo le critiche di alcuni, fortunatamente non tutti" , ha dichiarato Immobile. "Questo mi fa male, anzi mi fa vacillare. E ora il mio pensiero non è più lo stesso di luglio. Alcuni giorni, quando ero più giù di morale, ho pensato 'era meglio se me ne andavo'" . Ci sono possibilità di finire la carriera con la maglia della Lazio? "In questo momento dico sì e no. Non vorrei rispondere al volo, ci sto pensando da un po' con la mia famiglia" , ha proseguito l'attaccante, "ora direi di no perché sono in un periodo negativo e sono infortunato, ma se avessi fatto 20 gol direi sì, quindi la mia decisione non deve essere dettata dal momento" . "Sicuramente se prima ero convintissimo di rimanere a vita, ora lo sono un po' meno. Sono un po' ferito".

La replica di Lotito

Inevitabile che le sue parole scatenassero un putiferio in casa Lazio, con Lotito che ha subito allontanato ogni possibilità di cessione. "Io non so nulla dell'Arabia, nessuno mi ha mai chiesto niente e io non ho avuto nemmeno il sentore di possibili interessamenti" , ha dichiarato a Il Messaggero il presidente. "Il problema di Ciro non ce lo siamo mai posto. Lui si è sfogato più con alcuni tifosi, non con la Lazio" , ha proseguito. "Immobile ha un contratto fino al 2026 e la società non ha alcun interesse che vada via" , ha concluso Lotito.

Le voci

Tutto chiuso allora? Non sembra proprio, soprattutto per i bookies, convinti del fatto che l'attaccante potrebbe andare via già a gennaio. Ovviamente, nel caso in cui ciò avvenisse, Lotito alzerebbe il tiro per quanto concerne il costo del suo cartellino. Ecco perché, al momento, pare più probabile l'ipotesi della Saudi Pro League: sarebbero tante le società a potersi permettere di mettere sul piatto una lauta offerta da 35/40 milioni per la Lazio e a proporre un bel contratto all'attaccante di Torre Annunziata.

Ma alla finestra ci sarebbe anche l'Inter. Simone Inzaghi riabbraccerebbe volentieri il suo attaccante dei tempi della Lazio e anche Immobile potrebbe essere particolarmente valorizzato dal gioco del suo ex tecnico. Con l'infortunio di Arnautovic e la scarsa vena realizzativa di Sanchez, l'attaccante biancoceleste sarebbe una perfetta alternativa a Lautaro. L'Inter tuttavia, non dispone della liquidità richiesta da Lotito per liberare il calciatore, ecco perché, nonostante le voci insistenti della corte nerazzurra, ad ora Appiano Gentile pare proprio una destinazione impossibile. L'addio alla Lazio, invece, convince i bookmakers, con una quota di 3.50 su Gazzabet, Better e Goldbet.