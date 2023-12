"Impara a...". La lezione di Rabiot a Gagliardini dopo Monza-Juventus

Adrien Rabiot contro Roberto Gagliardini su Instagram. Il centrocampista della Juventus ha pubblicato in una storia social il video dell'ex interista che gli esulta in faccia dopo l'1-1 del Monza, arrivato in pieno recupero nel match di ieri sera.

Una vittoria in extremis per la squadra di Allegri, arrivata dopo il pari dei brianzoli firmato da Valentin Carboni ad inizio recupero. Una reazione di carattere dei bianconeri che conquistano tre punti fondamentali per scavalcare l'Inter al primo posto in attesa del big match di domenica sera contro il Napoli, in un finale ricco di emozioni.

Non sono mancati attimi di tensione con l'episodio incandescente tra Gagliardini e Rabiot che si è poi protratto anche sui social. Dopo la rete del pareggio momentaneo, il centrocampista ex Atalanta e Inter ha esultato in modo provocatorio in faccia al francese della Juve che fino a quel momento stava decidendo il match con un suo gol. Un'esultanza rivelatasi poi un boomerang visto che nell'azione successiva arriva la rete della vittoria di Gatti, ispirata da un'ottima giocata sulla sinistra proprio di Rabiot.

Il momento tra Gagliardini e Rabiot

Il centrocampista del Monza esulta in faccia allo juventino dopo il pareggio di Carboni #MonzaJuve #SerieATIM #DAZN pic.twitter.com/Ys6rJiAY1U — DAZN Italia (@DAZN_IT) December 2, 2023

A fine partita, nel cuore della notte, Rabiot ha pubblicato un post in risposta all'avversario, sottolineando l'importanza di non mollare mai e non dare nulla per scontato. Oltre a non provocare gli avversari: "Gagliardini. Impara ad essere umile perché finché l'arbitro non ha fischiato la fine della partita tutto è ancora possibile - è il post su Instagram del francese -. Ricordati di questo" e a fianco l'emoji del cervello come a dire: "Usalo" . Di sicuro con una Juve così prima di esultare sarebbe meglio aspettare il triplice fischio finale.

l'ottimo Rabiot docet pic.twitter.com/yp2jICfjo1 — Tessa| HUNGER GAMES ERA (@TheLadyMorganah) December 2, 2023

Le reazioni social

L'episodio è subito finito in tendenza su X scatenando un vero e proprio delirio a favore di Rabiot, dopo ieri sera ancora di più idolo della tifoseria juventina. "Adrien Thibault Marie Rabiot, ufficialmente uno dei miei nuovi idoli" scrive un tifoso bianconero. "Vincere con un gol al 94° e Capitan #Rabiot che spiega cosa significa #FinoAllaFine all'ex cartonato umiliandolo, non ha prezzo" ha commentato in maniera entusiasta un altro.