Impresa Musetti a Montecarlo: batte in rimonta il numero uno al mondo Djokovic

Grandissima, favolosa impresa di Lorenzo Musetti che negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo ha avuto la meglio sul numero uno al mondo Novak Djokovic, in rimonta, col punteggio di 4-6, 7-5, 6-4. Il serbo ha pagato i troppi errori gratuiti soprattutto dopo la ripresa del match sospeso per pioggia. Ora il tennista toscano affronterà nei quarti di finale il connazionale Jannik Sinner che nell'altro ottavo di finale ha sconfitto, sempre in rimonta, il suo grande amico Hurkacz con il punteggio di 3-6, 7-6 (6), 6-1 dimostrandosi tra l'altro in un grandissimo stato di forma. Il quarto di finale in programma sarà il secondo scontro tra i due atleti: due anni fa l'altoatesino vinse all'Atp di Anversa con il punteggio di 7-5, 6-2.

La cronaca della partita

In avvio di match Musetti prova subito ad aprire il campo, sfruttando il servizio per far correre Djokovic che comanda però sempre lo scambio. Nel quarto game il 35enne serbosfrutta gli errori dell'italiano e piazza il primo break della sfida con Musetti che non si scoraggia e contro brekka Nole. Nel game successivo però il fuoriclasse numero uno al mondo ruba ancora la battuta al 21enne che nel game successivo chiude la contesa in suo favore nel giro di 51' minuti.

Nel secondo set Musetti continua a salire di livello e strappa subito il servizio all’avversario salvo poi cederlo nuovamente per via dei tanti errori sul servizio. Djokovic vola sul 4-2 e quando tutto sembra far pensare che sarà il numero uno al mondo a spuntarla, ecco che il ragazzo di Carrara che sfodera la grande prestazione andando in rimonta e chiudendo il parziale in proprio favore con il punteggio di 7-5 in un'ora e 10 minuti di gioco

Nel terzo set Djokovic parte bene ma il suo buon momento è interrotto però dalla pioggia, che costringe gli atleti a rientrare negli spogliatoi. Alla ripresa dopo circa un'ora il serbo non è più lo stesso, commette diversi errori gratuiti che permettono a Musetti di chiudere in proprio favore la partita con il punteggio di 6-4.





Sinner in rimonta