Infortunio choc per Zaniolo: ecco cos'è successo all'ex Roma

Bruttissimo infortunio per Nicolò Zaniolo durante un match amichevole tra il suo Galatasaray e gli austriaci dello Sturm Graz. L'ex giocatore della Roma è infatti caduto rovinosamente a terra dopo un normale contrasto di gioco ma con il peso del corpo interamente sulla mano sinistra causando la frattura scomposta. Il 24enne di Massa ha subito chiamato i soccorsi dolorante con il dito fuori dalla sua normale sede. Le immagini sono impressionanti:

Le immagini del suo brutto infortunio hanno fatto presto il giro del web e ora il giocatore avrà sicuramente bisogno di qualche giorno di stop prima dell'operazione e poi della riabilitazione. Non parte dunque nel migliore dei modi la nuova stagione di Zaniolo che non è detto che non possa cambiare casacca da qui al termine del calciomercato ma solo se arriverà un'offerta che soddisferà il Galatasaray (che non ha affatto bisogno di soldi) e anche lo stesso giocatore che potrebbe aver voglia di tornare in Serie A per dimostrare il suo valore. C'è da dire, però, che tutte le big del nostro campionato si stanno già muovendo da tempo e il profilo di Zaniolo non sembra al momento essere nell'orbita di una tra Juventus, Milan, Inter e Napoli.

Una stagione per il rilancio

Zaniolo, nel mese di febbraio, dopo tanti dissidi con la Roma, i suoi tifosi e con José Mourinho è passato al Galatasaray per un definitivo rilancio. Con la maglia del club turco, l'ex canterano dell'Inter ha vinto anche il campionato contribuendo in piccola parte con 5 gol messi a segno in campionato in sole 10 presenze complessive. Il vero mattatore del Galatasaray, in realtà, è stato l'ex capitano e bomber nerazzurro Mauro Icardi che a suon di gol, oltre 20, è riuscito a dare lo sprint necessario per vincere il titolo di campioni di Turchia. Il 24enne di Massa è in cerca di rilancio in un club ambizioso che mira a far molto bene anche in Champions League.

Zaniolo è stato ceduto dal club giallorosso dopo quattro anni e mezzo conditi da 128 presenze, impreziosite da 24 gol e da tanti infortuni più o meno gravi ma anche da tante incomprensioni con la tifoseria giallorossa e con José Mourinho. Il far bene con il Galatasaray è anche il mezzo per cercare di tornare con continuità nel giro della nazionale di Roberto Mancini. In cinque anni, infatti, il 24enne ha messo insieme solo 13 presenze con la maglia degli azzurri, con il ct che è sempre ben disposto a lasciare una porta aperta a tutti.