Inter-Barcellona, la sfida che vale la finale: formazioni e dove vedere la gara in tv

Ascolta ora 00:00 00:00

Il grande giorno è arrivato, la grande notte quasi: in uno stadio di San Siro esaurito in ogni ordine di posti e con l'incasso più alto di tutti i tempi l'Inter di Simone Inzaghi si gioca, alla pari, l'accesso per la finale di Champions League contro il Barcellona di Hansi Flick. Si riparte dal 3-3 della gara d'andata al Montjuic con la squadra nerazzurra che ha fatto tremare i fortissimi blaugrana con un match che avrebbe anche potuto vincere.

Le ultime sull'Inter

La notizia più attesa e più bella è il perfetto recupero di Lautaro Martinez che scenderà in campo dal primo minuto a fianco di Thuram. Un "miracolo" ma più che altro una corsa contro il tempo con lo staff nerazzurro che è riuscito ad averlo abile e arruolabile dopo l'elongazione ai flessori della coscia sinistra subìta sei giorni fa nel match d'andata. Niente da fare, invece, per Pavard che non è riuscito in tempo a recuperare dall'infortunio (ancora un po' di dolore) e non sarà della partita. Nel reparto difensivo è confermata la presenza di Bisseck.

Nella conferenza stampa pre-gara, Simone Inzaghi ha sottolineato quanto sia alta la posta in palio. "Sappiamo tutti l'importanza della gara, va fatta insieme: con i tifosi e con il gruppo. Il Barcellona è fortissimo, abbiamo visto tanti video e ci vorrà una grande Inter. Solo Herrera ha fatto due finali? È emozionante ", ha dichiarato. " All'andata abbiamo fatto una grande gara, ma potevamo anche fare meglio giocando la palla anche se loro sono bravi nelle riaggressioni. Sarà una finale e la giochiamo davanti ai nostri tifosi, ci sarà un vincitore passando anche dai supplementari e dai rigori ".

Le ultime sul Barcellona

In casa blaugrana durante la settimana si è parlato del recupero di Lewandowski che è fuori per infortunio dallo scorso 19 aprile ma che, a differenza di Lautaro, partirà dalla panchina. Il pericolo maggiore, lo sappiamo tutti, si chiama Lamine Yamal che per la prima volta nella sua giovanissima carriera calca i campi della "Scala del calcio" e bisognerà capire come riuscirà ad adattarsi anche all'ambiente caldo nerazzurro. Difesa sempre piuttosto in emergenza, quella di Flick, con le assenze di Kounde e Balde che vengono rimpiazzati dai giovani (e poco esperti) Fort (18 anni) e Martin.

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Eric Garcia, Araujo, Cubarsi, Martinez; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Torres. All. Flick.

Dove vedere la gara in tv

Come

per la gara d'andata, i tifosi nerazzurri e tutti gli appassionati potranno vedere Inter-Barcellona in chiaro su TV8: gli abbonati a Sky avranno la possibilità di vederla su SkySport, in streaming sarà trasmessa su NowTv.