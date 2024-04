Inter-Empoli 1-0, all'intervallo basta il gol Dimarco | DIRETTA

Inter-Empoli, le squadre in campo | DIRETTA

Questa strana 30a giornata di Serie A si chiude al Meazza con l’Empoli di Nicola frapporsi tra la capolista Inter e un ulteriore passo verso la seconda stella. In una giornata dove solo Bologna e Milan hanno tenuto il passo dell’Inter, i tre punti per l’undici di Inzaghi avrebbero un peso specifico ancora più importante. Con i toscani che lottano per rimanere fuori dalla zona retrocessione, l’Empoli venderà cara la pelle. Seguite il meglio di Inter-Empoli con la nostra diretta testuale.

Le scelte dei tecnici

La pausa nazionali è stata piuttosto tranquilla per la capolista, che può quindi schierare una formazione quasi tipo. L’unico cambiamento all’undici titolare di Inzaghi sarà tra i pali: Sommer è recuperato ma non ancora al massimo e quindi verrà sostituito da Audero. Nonostante Bisseck e Dumfries scalpitino parecchio, spazio ancora a Pavard e Darmian. Dopo la controversa assoluzione dopo il caso Juan Jesus, è regolarmente in campo Acerbi.

Nicola arriva a San Siro con diverse assenze importanti sia sulla mediana che in difesa: per sostituire Maleh e Grassi, spazio a Marin e Fazzini mentre in difesa l’indisponibile Ismajli verrà sostituito da Berezynski. Sulla fascia sinistra Pezzella la spunta nel ballottaggio con Cacace mentre il terminale principale dell’attacco dell’Empoli sarà affidato all’ex Milan Niang.

La diretta del secondo tempo

46’ – SI RIPARTE!! Nessun cambio per entrambi i tecnici all’intervallo.

La diretta del primo tempo

45 – FINE PRIMO TEMPO. L’Inter parte subito forte e mette sotto un Empoli ordinato e pronto a colpire in ripartenza. La sblocca subito con un bel tiro dalla distanza Federico Dimarco. L’undici di Nicola rimane sempre vivo, pur senza riuscire ad impegnare Audero mentre l’Inter continua a cercare spazi nella difesa attendendo il momento giusto per colpire. Vantaggio comunque meritato per la banda Inzaghi.

42’ – L’Empoli si riporta in avanti e cerca insistentemente spazio per il tiro dalla distanza. Prima ci prova Niang, deviato in angolo, poi è la difesa ad impedire agli avanti toscani di impegnare Audero.

37' – Fase sicuramente non spettacolare dell’incontro, con l’Inter che risponde colpo su colpo ai tentativi dell’Empoli di uscire dall’assedio. Pericolose le accelerazioni improvvise dell’undici di Inzaghi, che, però, punge poco. L’unico tiro verso la porta di Mkhitaryan viene deviato in angolo.

27' – Visto che la difesa nerazzurra fa buona guardia, l’unica scelta dell’Empoli è di tirare dalla distanza. Non male il tiro di Marin, ma Audero risponde presente, alzando sopra la traversa.

23' – Primo squillo di Lautaro Martinez che tira in porta dopo essersi fatto trovare al limite dell’area da Barella. Buona l’intenzione, non tanto la mira, visto che Caprile para facilmente.

18' - PALO BASTONI!! Cavalcata imperiosa dell'azzurro sulla sinistra, uno-due rapido e sinistro al volo immediato. Caprile sembra sulla traiettoria ma il pallone colpisce in pieno il palo.

16' – Sul rovesciamento di fronte è proprio il georgiano a fornire un buon pallone a Thuram: il francese si sbarazza del suo marcatore ma non riesce a deviare in porta.

15' – Nonostante il fulmineo vantaggio dell’Inter, l’Empoli non rinuncia del tutto a giocare. Buona azione sulla sinistra con il cross di Pezzella deviato non al meglio da Zurkowski. Sul rimpallo si avventa Niang ma Mkhitaryan riesce a chiudere in tempo.

5’ – GOL DIMARCO!!! A sbloccare subito la partita ci pensa il solito Dimarco che con un tiro da fuori chiude al meglio una ripartenza condotta da Thuram sulla destra. Gran tiro al volo sul quale Caprile non riesce ad arrivare. 1-0 Inter!

3’ – Scelta ardita di Nicola che schiera il suo Empoli con la difesa a tre, con Gyasi che ha il compito di limitare Dimarco. Prima occasione, comunque, per i padroni di casa, con uno spiovente dalla destra di Barella che causa il panico nell’area piccola dei toscani. La difesa, comunque, riesce a spazzare.

0’ – SI PARTE!!!

Nel riscaldamento, fastidio per Hakan Calhanoglu, che abbandona prima del previsto il campo. Vedremo se Inzaghi opererà un cambio all’ultimo secondo o se il turco riuscirà comunque a partire dal primo minuto.

Il tabellino

INTER (3-5-2): Audero; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

EMPOLI (4-3-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Bastoni, Marin, Zurkowski; Gyasi, Cambiaghi; Niang. Allenatore: Davide Nicola

Marcatori: 5' Dimarco (I)

Ammoniti: -

Espulsi: -

Arbitro: Federico Dionisi (L’Aquila)