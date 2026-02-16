Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Calcio |Domani la decisione del giudice sportivo

Inter-Juve, l'arbitro La Penna presenta denuncia dopo le minaccce di morte ricevute

Pesanti gli strascichi dopo la partita di sabato sera tra Inter e Juventus, finita 3-2 per i nerazzurri. A infiammare gli animi è stata l'espulsione di Kalulu dopo una simulazione di Bastoni

Inter-Juve, l'arbitro La Penna presenta denuncia dopo le minaccce di morte ricevute
00:00 00:00

Proseguono le polemiche dopo Inter-Juventus di sabato scorso, finita 3-2 per i nerazzurri ma con un'appendice di scontri verbali durissimi tra i due club per una decisione arbitrale duramente contestata dai bianconeri (l'espulsione di Kalulu per un fallo su Bastoni che non vi è stato).

Rocchi: "L’arbitro ha sbagliato, ma tanti cercano di fregarci..."

Intanto l'arbitro Federico La Penna ha presentato denuncia alla polizia postale per le minacce di morte ricevute dopo la partita. La procura di Roma aprirà un fascicolo dopo l'informativa, arrivata oggi pomeriggio, sulle minacce al fischietto. All'informativa sono stati allegati gli insulti e le minacce pubblicate sui social.

Inter, difese d’ufficio e grande imbarazzo ma la testa all’Europa

Domani il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, si pronuncerà sui fatti avvenuti nel tunnel di San Siro nell'intervallo della partita. Le forti proteste del dirigente juventino, Giorgio Chiellini, e dell'ad, Damien Comolli, al rientro negli spogliatoi contro l'arbitro romano La Penna dopo l'espulsione di Kalulu, a seguito della simulazione di Bastoni, erano state riprese dalle telecamere tv.

Tutto quanto è successo in quel preciso momento e dentro il tunnel è stato messo a referto da La Penna, e in più il giudice sportivo ha a disposizione il rapporto degli ispettori della procura Figc, presenti al Meazza di Milano.

Bastoni e Kalulu

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica