Inter-Juve, l'arbitro La Penna presenta denuncia dopo le minaccce di morte ricevute

Proseguono le polemiche dopo Inter-Juventus di sabato scorso, finita 3-2 per i nerazzurri ma con un'appendice di scontri verbali durissimi tra i due club per una decisione arbitrale duramente contestata dai bianconeri (l'espulsione di Kalulu per un fallo su Bastoni che non vi è stato).
Intanto l'arbitro Federico La Penna ha presentato denuncia alla polizia postale per le minacce di morte ricevute dopo la partita. La procura di Roma aprirà un fascicolo dopo l'informativa, arrivata oggi pomeriggio, sulle minacce al fischietto. All'informativa sono stati allegati gli insulti e le minacce pubblicate sui social.
Domani il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, si pronuncerà sui fatti avvenuti nel tunnel di San Siro nell'intervallo della partita. Le forti proteste del dirigente juventino, Giorgio Chiellini, e dell'ad, Damien Comolli, al rientro negli spogliatoi contro l'arbitro romano La Penna dopo l'espulsione di Kalulu, a seguito della simulazione di Bastoni, erano state riprese dalle telecamere tv.Tutto quanto è successo in quel preciso momento e dentro il tunnel è stato messo a referto da La Penna, e in più il giudice sportivo ha a disposizione il rapporto degli ispettori della procura Figc, presenti al Meazza di Milano.