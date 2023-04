Inter-Juventus: chi gioca e dove vedere la semifinale di ritorno di Coppa Italia

Questa sera alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza, l'Inter di Simone Inzaghi ospita la Juventus di Massimiliano Allegri nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. All'andata finì 1-1 frutto delle reti di Juan Cuadrado e di Romelu Lukaku, con tanto di espulsione, rissa e annesse polemiche che si sono poi succedute nelle settimane a seguire che hanno portato alla revoca della squalifica dell'attaccante belga per mano del presidente della Figc Gabriele Gravina, dopo che la corte d'Appello aveva respinto il ricorso nerazzurro. Chi passerà il turno giocherà la finale del trofeo nazionale contro la vincente di Fiorentina-Cremonese. L'Inter si vuole confermare campione, la Juventus, invece, intende vendicarsi della sconfitta subita nella passata stagione e anche per mettere in bacheca un titolo in questa stagione.

Come sta l'Inter

I nerazzurri arrivano dalla vittoria in campionato, per 3-0, sul campo dell'Empoli con un Romelu Lukaku che appare sempre più in condizione psicofisica. In attacco ci sarà proprio il ballottaggio tra Edin Dzeko e il belga, con il primo favorito ma bisogna tener conto che si potrebbe anche andare ai tempi supplementari. Sicuro del posto in attacco il titolarissimo Lautaro Martinez. A metà campo titolari Mkhitaryan-Barella come mezzale, Brozovic/Calhanoglu faranno staffetta per la regia. Sugli esterni Dumfries a destra e Dimarco a sinistra. In difesa Darmian-Acerbi-Bastoni, con in porta Onana vista anche la squalifica di Handanovic. L'Inter dovrà stare attenta ai cartellini gialli, in sette sono a rischio squalifica in vista della possibile finale di Roma: Onana, Dimarco, Gosens, Brozovic, Correa, Lautaro e Lukaku sono diffidati.

Come sta la Juventus

La Juventus arriva dalla bruciante sconfitta, casalinga, contro il Napoli di Luciano Spalletti ma a San Siro va in cerca del pass per la 22esima finale di Coppa Italia della sua storia (a fronte di 14 vittorie). Oltre allo squalificato Juan Cuadrado mancheranno anche gli attaccanti Moise Kean e Dusan Vlahovic infortunati. In porta ci sarà ancora Perin, numero uno di coppa, davanti al trio formato da Gatti-Bremer-Danilo. Sugli esterni De Sciglio a destra e Kostic a sinistra, in mezzo al campo il terzetto rodato Fagioli-Locatelli-Rabiot. Chiesa o Di Maria (favorito) in appoggio ad Arkadiusz Milik.

Dove vedere la partita

Inter-Juventus si giocherà mercoledì 26 aprile 2023 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, a Milano. Calcio d'inizio fissato per le ore 21. Il derby d'Italia sarà visibile in chiaro su Canale 5 ma anche in streaming grazie al servizio Mediaset Infinity, fruibile attraverso l'app (disponibile per device portatili) e il sito. Basterà registrarsi e accedere, per poi selezionare l'evento alla sezione dirette. In palio c'è l'accesso alla fine della coppa nazionale che si giocherà il 24 maggio a Roma.

Le formazioni

Inter - Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu/Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco, Lauataro Martinez, Dzeko/Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi

Juventus - Perin, Gatti, Bremer, Danilo, De Sciglio, Fagioli, Rabiot, Locatelli, Kostic, Di Maria/Chiesa, Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri

Arbitro: Daniele Doveri (Roma)