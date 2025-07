Inter, per l’attacco Chivu vuole Lookman. L’Atalanta spara alto: 50 milioni

Con la fine del mondiale per club, l’estate del calcio italiano è tornata quella di sempre, ravvivata dalle suggestioni e delle continue soffiate su questo o quel colpo di mercato. Se molte squadre, Napoli in testa, hanno già messo a segno colpi ad effetto, l’Inter ha preferito tenere un profilo basso. Questo potrebbe cambiare a breve, specialmente se la società nerazzurra riuscirà a soddisfare la richiesta numero uno di Cristian Chivu: convincere Ademola Lookman ad abbandonare Bergamo e trasferirsi alla Pinetina. Visto che le indiscrezioni si stanno moltiplicando, vediamo a che punto è la trattativa tra le due società lombarde e se questo trasferimento potrebbe trasformarsi a breve in una splendida realtà per i tifosi della Beneamata.

Tante pretendenti ma l’Inter ci crede

I tifosi nerazzurri non hanno certo vissuto un’estate memorabile e, specialmente dopo l’eliminazione dal mondiale per club, hanno espresso in maniera netta quanto la rosa a disposizione di Chivu abbia bisogno di aggiustamenti importanti. La dirigenza del club ha passato qualche giorno a mettere a punto la strategia di mercato e, se le voci in arrivo dalla Pinetina saranno confermate, ha deciso di puntare forte su un pezzo da novanta in avanti. L’avanti nigeriano sembra perfetto per il nuovo corso dell’Inter: un mix tra esperienza, strapotere fisico e un’età media sicuramente più in linea con il programma di rinnovamento del club meneghino. Il classe ‘97 sembra perfetto per offrire opzioni offensive ad un reparto spesso apparso piuttosto compassato e facile da leggere per le difese avversarie. Dopo la clamorosa tripletta rifilata al Bayer Leverkusen nella finale di Europa League, Lookman è da tempo nei taccuini di tante grandi europee.

Gli esperti di mercato parlano di un deciso interesse sia da parte dell’Atletico Madrid di Simeone che del Paris Saint-Germain, specialmente dopo la pessima prova di Dembélé nella finale contro il Chelsea. Al momento, però, l’unico club ad essersi fatto avanti con la Dea sarebbe l’Inter, che ha già in mente una strategia vincente. Come succede sempre più spesso nel mercato moderno, l’accordo con il giocatore sarebbe già stato concluso: Lookman ha capito che Chivu vuole farlo diventare la pietra angolare dell’attacco nerazzurro e gradirebbe molto il trasferimento a Milano. Una volta sistemato questo aspetto fondamentale, la dirigenza dell’Inter sarebbe pronta a presentare un’offerta importante all’Atalanta: 40 milioni di euro, bonus inclusi. Un atteggiamento baldanzoso che, però, dovrà scontrarsi con il pragmatismo della società orobica, solitamente considerata una bottega estremamente cara. Considerato che Lookman è reduce da una stagione costellata da vari stop e un rendimento non sempre soddisfacente, un addio potrebbe essere possibile ma certo non a prezzo di saldo.

Asllani la chiave ma l’Atletico...

Anche se non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali, la sensazione è che l’Atalanta non voglia scendere di un centesimo sotto all’ultima valutazione: 50 milioni di euro e non provate a chiedere sconti. A giocare a favore dell’Inter, però, c’è il fatto che la scorsa estate la trattativa per Lookman era a buon punto prima che la Juventus entrasse a gamba tesa, scippando all’undici di Gasperini Koopmeiners. Per mantenere i buoni rapporti tra le due società si era scelto di soprassedere: il momento di incassare il favore potrebbe essere arrivato. Anche se le bocche sono cucite, probabile che le due parti abbiano iniziato a parlarsi per trovare la formula giusta per arrivare ad un accordo soddisfacente per tutti, Lookman in testa. Visti i chiari di luna del calcio italiano e l’assenza di cessioni importanti da parte dell’Inter, difficile che si possa arrivare a 50 milioni cash, anche dilazionati.

L’Atalanta ha fatto capire di essere interessata a contropartite tecniche, a partire da Kristjan Asslani: Juric vedrebbe di buon occhio l’inserimento del talento albanese ma la Fiorentina si è già mossa da tempo per riportarlo in Toscana. Se la valutazione del centrocampista farà sicuramente discutere, l’interesse dell’Inter potrebbe convincere l’Atletico Madrid ad affondare il colpo.

Nel 2018, quando i colchoneros provarono a soffiare sul filo di lana Lautaro Martinez all’Inter, fu il Toro a rifiutare il trasferimento a Madrid ma non è detto che le cose vadano a finire così anche stavolta. Una cosa, però, è certa: per consegnare a Chivu la chiave del suo nuovo attacco servirà fantasia, buona volontà e