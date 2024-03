Inter-Napoli 0-0 | DIRETTA

Inter-Napoli, le squadre in campo | DIRETTA

Ascolta ora: "Inter-Napoli, le squadre in campo | DIRETTA"

La settimana più difficile si conclude al Meazza con lo scontro diretto che potrebbe segnare il passaggio di mano anticipato dello scudetto. Inter e Napoli, scottate dalle rispettive eliminazioni in Champions League, provano a rifarsi nella sfida di campionato. Seguite con noi i momenti cruciali di Inter-Napoli con la nostra diretta testuale.

Le scelte dei tecnici

Inzaghi, nonostante le tante energie spese nei 120 minuti al Wanda Metropolitano, conferma in gran parte la squadra vista a Madrid. Difesa a tre con Pavard, Acerbi e Bastoni, centrocampo con la mediana titolare come è assolutamente confermata la figucia alla coppia Thuram-Lautaro, nonostante il capitano non abbia giocato la partita della vita. Indisponibili sia Arnautovic che Carlos Augusto.

Calzona riesce a recuperare in extremis Osimhen, che ha vissuto alcuni giorni estremamente complicati: l’avanti nigeriano va comunque in panchina, con la maglia da titolare affidata a Raspadori. Cambio a centrocampo, con Traoré che la spunta nel ballottaggio con Zielinski ed Olivera preferito a Mario Rui sulla sinistra.

LA DIRETTA

31’ – Napoli che finalmente riesce a fornire a Raspadori un pallone giocabile: la sua deviazione viene deviata in angolo.

27’ – Duello rusticano in piena area tra Thuram e Rrahmani: il francese finisce a terra e protesta ma era ancora partito in posizione irregolare.

21’ – Fase decisamente meno spettacolare della partita, con entrambe le squadre che si affidano a lanci lunghi come quello che mette Thuram davanti a Meret. Peccato che l’avanti francese fosse partito in fuorigioco.

12’ – MIRACOLO MERET!!! Ripartenza micidiale dei nerazzurri con il portiere napoletano costretto ad intervenire due volte in rapida successione per evitare il gol del vantaggio a Lautaro e Darmian. Barella, poi, spara alto.

11’ – Partita che vive di fiammate: prima Rrahmani mette un bel passaggio sul quale Politano è leggermente in ritardo, poi Dimarco imbecca Lautaro Martinez, contrato però benissimo da Juan Jesus.

6’ – Scatto di Darmian che semina Kvaratskhelia: per fortuna del Napoli, Lobotka è attento e devia un cross che avrebbe potuto creare parecchi problemi.

3’ – Inizio subito vibrante a San Siro: dopo una puntata in area di Raspadori, respinta dalla difesa partenopea, Mkhitaryan indovina un filtrante centrale per Thuram. Il francese tira verso la porta ma è murato.

1’ – SI PARTE!!!

Il tabellino

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona

Marcatori: -

Ammoniti: -

Espulsi: -

Arbitro: Federico La Penna (Roma 1)