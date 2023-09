Inter-Sassuolo, chi gioca e dove seguirla in tv

L’Inter arriva al turno infrasettimanale con un’idea meravigliosa in testa: battere il Sassuolo ed eguagliare la partenza perfetta fatta segnare dall’undici di Conte nel 2019-20. Dopo il successo di misura sul campo dell’Empoli, però, al Meazza arriva il Sassuolo di Dionisi, che è riuscito a tornare alla vittoria battendo nettamente la Juventus. Vediamo quindi come arrivano le due squadre a questa partita, le scelte possibili dei due tecnici e come seguire questa gara in diretta.

Poco turnover per Inzaghi

L’Inter arriva allo scontro col Sassuolo con dei precedenti abbastanza equilibrati: 10 vittorie per i nerazzurri, 8 per gli emiliani e due pareggi. Uno dei compiti dell’undici di Inzaghi sarà limitare la bandiera Berardi, che contro l’Inter segna spesso e volentieri. A parte sorprese dell’ultimo minuto, il tecnico nerazzurro dovrebbe schierare l’undici migliore, senza molto turnover. In difesa dovrebbe tornare Darmian, dopo la gara da titolare concessa a Pavard nel fine settimana. Ancora da decidere, invece, chi tra Acerbi e de Vrij scenderà in campo dal primo minuto.

Qualche dubbio, poi, sulle fasce: a destra, dopo lo stop di Empoli, dovrebbe tornare Dumfries mentre Dimarco la dovrebbe spuntare su Carlos Augusto. Altro dubbio, poi, a centrocampo: Inzaghi potrebbe essere tentato di schierare da subito Frattesi al posto dell’affidabile Mkhitaryan. Zero scelte, invece, in avanti: dopo l’infortunio di Arnautovic, nessuna alternativa alla coppia Thuram-Lautaro.

Sassuolo incerottato

Confermare la netta vittoria messa con la Juventus a San Siro sarebbe il miglior modo per svoltare la stagione del Sassuolo ma Alessio Dionisi avrà da risolvere una serie di problemi non semplici. Consigli non è ancora recuperato al 100%, quindi al Meazza tra i pali dovrebbe esserci ancora Cragno. In difesa, invece, i parecchi errori messi nelle ultime partite potrebbero costare il posto a Ruan, sostituito da Viti. Altro dubbio sulla sinistra, dove Vina potrebbe cedere il posto a Pedersen.

La coppia di mediana Boloca e Matheus Enrique dovrebbe essere confermata, come la coppia sula tre quarti Berardi-Laurienté, che aveva fatto benissimo con la Juventus. Se l’unica punta dovrebbe esserci ancora Pinamonti, un dubbio alle sue spalle dove Bajrami dovrebbe spuntarla in extremis sul promettente Thorstvedt. Il problema dei problemi per Dionisi, però, sarà un altro: come evitare le amnesie difensive che perseguitano i neroverdi. Contro una squadra cinica e concreta come l’Inter certi lussi non te li puoi proprio concedere.

Le formazioni probabili

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Boloca, Matheus Enrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Alessio Dionisi

Come seguirla in diretta

Inter- Sassuolo si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano a partire dalle 20.45 di mercoledì 27 settembre. Per seguire in diretta la gara arbitrata dal Signor Massimi dovrete essere abbonati a DAZN, visto che la partita fa parte del pacchetto che la ditta di streaming ha in esclusiva. Se non vi fidate della vostra connessione e siete clienti Sky avete un’alternativa: basta attivare l’opzione Zona DAZN per accedere al canale 214 e poterla vedere tranquillamente via satellite. Se, invece, non siete in casa, nessun problema: le app di DAZN, NOW TV e SkyGo trasmetteranno Inter-Sassuolo in streaming sui vostri dispositivi mobili.