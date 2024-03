Inter, il sogno è il colpo Gudmundsson: ecco cosa può succedere

L'Inter deve ancora archiviare la pratica scudetto, ma la dirigenza nerazzurra sta già lavorando per pianificare il futuro per dare a Simone Inzaghi una rosa ulteriormente competitiva per ritentare l'assalto alla Champions League. In attacco gli unici due certi di restare sono naturalmente il capitano Lautaro Martinez e Marcus Thuram con Medhi Taremi che si aggregherà alla squadra dal 1° luglio. Restano due grossi punti di domanda su Alexis Sanchez, in scadenza il 30 giugno del 2024, ma anche su Marko Arnautovic a cui scadrà l'accordo con i nerazzurri un anno più tardi rispetto al collega cileno. Entrambi, però, per problemi fisici e non solo non sono riusciti ad incidere come si sarebbe attesa la società e soprattutto Simone Inzaghi e da qui all'apertura del mercato tutto potrebbe succedere.

Colpo in salsa islandese

I nomi sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio sono tanti ma ce n'è uno che negli ultimi giorni sta stuzzicando e non poco la fantasia della dirigenza dell'Inter: si tratta di Albert Gudmundsson autore di una grande stagione tra le fila del Genoa. La tripletta messa a segno in nazionale contro Israele è l'ulteriore certificazione di come questo giocatore sia nel pieno della sua maturità calcistica. Il 26enne piace anche al Tottenham e ad altri club di Premier League ma secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ragazzo avrebbe intenzione di continuare la sua esperienza calcistica in Italia. La valutazione di Gudmundsson si aggira attorno ai 30 milioni di euro e negli anni l'Inter ha sempre fatto numerosi affari con il Grifone, soprattutto con Enrico Preziosi presidente. Da non dimenticare il doppio passaggio in nerazzurro nell'estate del 2009 con Thiago Motta e Diego Milito che fecero le fortune dell'Inter di José Mourinho che conquistò poi il Triplete.

L'operazione potrebbe essere definita sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto l'anno successivo a cifre già stabilite. L'Inter avrebbe poi da inserire nella trattativa, magari in prestito, il talento argentino classe 2005 Valentin Carboni anche se la società nerazzurra difficilmente se ne vorrà privare visto che a gennaio ha rifiutato la bellezza di 20 milioni di euro dalla Fiorentina a testimoniare come creda nelle qualità del ragazzo. Gudmundsson per età e non solo è già pronto p La verità è che l'anno prossimo Inzaghi vorrà cinque punte su cui poter contare visto che quest'anno la ThuLa ha dovuto fare gli straordinari viste le tante defezioni stagionali di Sanchez e Arnautovic. Quest'ultimo però potrebbe anche restare alla base facendo la quinta punta anche se bisognerà vedere se vorrà fare da comprimario in una rosa con 4 attaccanti di assoluto valore come Lautaro, Thuram, Taremi e nel caso fosse acquistato Gudmundsson.

Stagione da sogno e ruolo nell'Inter

Gudmundsson fino a questo momento ha segnato 12 reti in stagione, 10 in campionato e 2 in Coppa Italia, con anche tre assist in campionato. Il 26enne ex AZ Alkmaar e Psv Eindhoven è considerato uno dei migliori giocatori islandesi in circolazione, è alto 180 centimetri ed è agile e veloce. Ambidestro e tecnico è capace di ricoprire più ruoli sia in un tridente che in un attacco a due dove andrebbe a ricoprire il ruolo di seconda punta alla Thruam per intenderci. Gudmundsson sarebbe il "rincalzo" di lusso di un'Inter che sogna in grande.

Taremi e l'islandese, se arriverà davvero in nerazzurro, non saranno due riserve visto che l'idea di Inzaghi è quella di alternare il più possibile i suoi attaccanti per non farli arrivare con la lingua di fuori nel corso della stagione.