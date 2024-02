Inter, tegola Thuram: elongazione, quanto starà fermo l’attaccante

La bella e convicente vittoria dell'Inter contro l'Atletico Madrid nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League per 1-0 lascia soltanto una macchia: l'infortunio dell'attaccante francese, Marcus Thuram, costretto a uscire dal terreno di gioco all'inzio del secondo tempo per lasciar spazio a chi, successivamente, deciderà il match ossia Arnautovic. Dopo l'assoluto riposo delle 24 ore successive, è arrivata quest'oggi la diagnosi sulle condizioni fisiche del francese.

La nota del club

" Marcus Thuram è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti medici presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano - scrive l'Inter in una nota sul proprio sito ufficiale - L'attaccante nerazzurro ha riportato un allungamento dell'adduttore della coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni" . Infortunio muscolare, dunque: già dalle immagini di martedì si era intuito che potesse trattarsi di quel tipo di muscolo per come Thuram si muoveva e l'area del proprio corpo in cui sentiva dolore.

Cos'è l'elongazione all'adduttore

Il termine elongazione indica uno stiramento al muscolo, in questo caso quello della coscia destra, lo stesso che colpì il milanista Rafa Leao nel derby Champions dello scorso anno. Solitamente di tratta di un infortunio di di lieve o media entità che causa l'allungamento esagerato di uno o più muscoli: alcune volte si possono formare ematomi dovuti alla rottura di alcuni capillari. Come ha sottolineato la nota della società nerazzurra, i tempi di recupero variano da caso a caso ma sono stimabili da alcuni giorni a un paio di settimane dal momento in cui avviene l'infortunio.

Quando Thuram potrà tornare in campo

La situazione dell'attaccante francese verrà monitorata quotidianamente, a questo esame ne seguiranno altri ma la quasi certezza è che dovrà saltare quantomeno le prossime due gare di campionato dell'Inter contro Lecce di domenica prossima e contro l'Atalanta nel recupero di mercoledì 28 febbraio. Molto probabile che Thuram dovrà riposare anche contro il Genoa nel monday night di lunedì 4 marzo mentre potrebbe tornare almeno in panchina nella gara contro il Bologna di domenica 10 marzo per essere poi pronto al 100% a giocare nella sfida decisiva contro l'Atletico Madrid nel ritorno di Champions il prossimo 13 marzo.

Lo stop non ci voleva, certo, specialmente per uno come Thuram che è il sogno di ogni tecnico giocando, fino alla fine del primo tempo contro la squadra di Simeone, ben 34 partite su 34 da inizio stagione. Lo "stakanovista" che ha fatto coppia con Lautaro Martinez saluterà il campo soltanto per una manciata di gare pronto a tornare più forte e in forma di prima: nel campionato di serie A ha già messo a segno dieci reti e fornito sette assist.