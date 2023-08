Italia al bivio: una vittoria per continuare a sognare

Italia all’incontro col destino: solo 90’ minuti separano le Azzurre di Bertolini dal verdetto dei gironi, e con esso quel che ne conseguirà in termini di futuro della partecipazione alla competizione.

La vittoria beffarda contro l’Argentina, ottenuta proprio a ridosso dal triplice fischio col gol della capitana de facto Cristiana Girelli, che aveva acceso l’entusiasmo della tifoseria azzurra, è stata poi in parte ed inevitabilmente sostituita dall’amarezza: la sconfitta, pesante, contro la Svezia ha acceso i riflettori più che sulla forza delle gialloblù – a livello di singolarità tecniche ed atletiche innegabili – forse sulle mancanze in termini tattici e di preparazione del comparto italiano.

In quello che sarà il primo incontro ad una Coppa del Mondo tra Italia e Sudafrica – con un solo precedente tra il team italiano e una formazione africana, contro la Nigeria nel 1991 – l’Italia dovrà rispondere sul campo ad un imperativo categorico: tre punti per la certezza. Tre punti che, se messi in bagaglio, condurrebbero la nazionale ad affrontare una tra Olanda e Stati Uniti. Una sconfitta invece significherebbe irrimediabilmente riprendere in anticipo il volo di rientro a Roma, mentre un pareggio potrebbe rivelarsi altrettanto inutile anche nell’improbabile ipotesi che l’Argentina possa battere la Svezia: in quel caso, la differenza reti (adesso a -4 contro il -1 del team di Portanova), a svantaggio delle Azzurre, premierebbe l’Albiceleste nel passaggio agli ottavi di finale.

Le Banyana Banyana del Sudafrica, dalla loro, hanno dimostrato – col primissimo punto conquistato al Mondiale nel 2-2 all’Argentina, con un po’ di amaro in bocca per la rimonta subìta – grande crescita, alla seconda partecipazione al torneo iridato, dopo l’apparizione del 2019 in Francia. Allo stesso modo, l’esordio contro la Svezia, seppur concluso con una sconfitta di misura, racconta d’una rappresentativa, al primo trionfo in Coppa d’Africa lo scorso anno, che, cali di concentrazione e tenuta difensiva a parte, lavora bene di fisicità e può ferire in contropiede. È certamente Thembi Kgatlana, assieme alla centrocampista di casa Glasgow Linda Motlhalo (65 presenze e 18 gol in gialloverde), la giocatrice da tenere d’occhio: l’attaccante del Racing Louisville, rientrata dopo lo stop dell’infortunio occorso nel luglio dello scorso anno, è stata decisiva contro l’Albiceleste. Contro l’Italia, però, la coach Desiree Ellis non potrà contare su capitan Jane (infortunatasi alla caviglia nell’ultimo match) e Kholosa Biyana, out per somma di cartellini gialli.

Quando e dove vederla

La partita sarà domani, mercoledì 2 agosto, al Wellington Regional Stadium della capitale neozelandase. Il match sarà visibile in diretta tv, alle 9:00 italiane, su Rai 1 e Rai 1 HD e in streaming su RaiPlay e FIFA+.

La classifica attuale del gruppo G (via Figc)

Il calendario (che rimane) del Gruppo G

Mercoledì 2 agosto

Argentina – Svezia, ore 19.00 (9.00) | Waikato Stadium | diretta su Fifa+

Sudafrica – Italia, ore 19.00 (9.00) | Wellington Regional Stadium | diretta su Rai1