Italia - Croazia, il pronostico per un'eurosfida decisiva

Questa sera, nella “battaglia di Lipsia” calcistica agli Europei 2024 di calcio, gli Azzurri potrebbero sovvertire la maledizione che da sempre li lega alle sfide con la Croazia. Gli esperti Sisal per la partita di stasera danno infatti per favorita la vittoria dell’Italia a 2,40 contro 3,20 quota a cui è dato il pareggio e la vittoria croata. Un piccolo stacco, un grande cambio di prospettiva, insomma, con gli Azzurri che si giocano tutto in novanta minuti, come è avvenuto spesso.

Nel corso della storia, questa è la decima volta che le due Nazionali si sfidano sul campo: l'Italia non ha mai vinto nei match ufficiali e sarebbe molto importante che accadesse a Lipsia, dato che si tratta di una partita a eliminazione diretta e ci giochiamo il sogno chiamato Berlino. La sconfitta con la Spagna ha fatto il giro del mondo e brucia ancora come una ferita aperta: per ribaltare il brutto ricordo, Spalletti punta tutto sulle sue punte di diamante.

Chi saranno i migliori marcatori su cui fare affidamento? Gianluca Scamacca e Marco Retegui, offerti entrambi a 3,75 e poi Federico Chiesa a 4,50. Riusciranno i nostri eroi a rimontare la percezione collettiva nella sfida con la Croazia? La sfida è ancora tutta da giocarsi. Chi probabilmente prenderà il cartellino sarà invece Calafiori (a 3,50) che, dopo l'autogoal con la Spagna non sta vivendo il suo più felice momento in campo e sembrerebbe non essere finita anche se speriamo in una reazione del difensore azzurro. La stessa sorte potrebbe toccare anche a Nicolò Barella (4,00) il quale fa di grinta e intensità i suoi marchi di fabbrica.

Gli incontri dell’Italia con la Croazia sembrerebbero non

essere mai vincenti, anche fuori dal campo: nel recente Eurovision il croato Baby Lasagna è arrivato molto prima in classifica della nostra Angelina Mango. Sarà Lipsia il palco giusto per vedere trionfare gli Azzurri?