Italia-Moldavia 1-0: la sblocca Raspadori | Diretta

Vincere e segnare tanti: non ha altra scelta l'Italia, stasera a Reggio Emilia contro la Moldavia per continuare la corsa al Mondiale 2026. La figuraccia rimediata contro la Norvegia ha lasciato pesanti strascichi, che hanno portato all'esonero di Luciano Spalletti, all'ultima panchina azzurra prima di lasciare il posto con ogni probabilità a Claudio Ranieri. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e anche in streaming su RaiPlay con la telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani.

La diretta

Fine primo tempo

45'+1 - Dopo un minuto di recupero le due squadre vanno negli spogliatoi.

45' - Moldavia ancora pericolosa. Sugli sviluppi di calcio d'angolo, Dimarco salva sul colpo di testa di Dumbravanu.

42' - Doppia occasione per la Moldavia. Donnarumma prima deve distendersi per respingere il gran sinistro di Reabciuk, poi interviene con qualche difficoltà sul diagonale di Ionita.

40' - Italia in vantaggio. Ranieri in proiezione offensiva mette in mezzo, respinge di testa Ionita su Raspadori che calcia di prima intenzione col destro senza lasciare scampo ad Avram.

38' - Altra chance per gli Azzurri. Cross dalla sinistra di Dimarco per Retegui. La sua girata di stinco finisce sul fondo.

32' - Attacca l'Italia. Frattesi prolunga per Retegui che si gira e calcia subito in porta, ma non riesce ad angolare la conclusione bloccata da Avram.

27' - Si rivede la Moldavia in contropiede. Coimacov va giù dopo un contatto con Dimarco. Proteste degli ospiti. L'arbitro Schnyder fa segno di proseguire.

22' - Ora gli Azzurri giocano stabilmente nella metà campo avversaria. La Moldavia è tutta dietro la linea della palla.

17' - Occasione Italia. Sul cross di Raspadori grande stacco di Ranieri, che colpisce la parte alta della traversa.

13' - L'Italia prova a scuotersi. Ci prova Frattesi, il tiro del centrocampista dell'Inter viene murato in calcio d'angolo da Baboglo.

9' - Gol annullato alla Moldavia. Al primo affondo l'Italia va subito sotto. Il cross dalla sinistra di Reabciuk trova tutto solo Nicolaescu, che tutto solo, di testa gira alle spalle di Donnarumma. Il centravanti moldavo si trovava però in posizione di fuorigioco.

4' - Ritmi blandi in avvio con gli Azzurri a fare la partita in maniera abbastanza prevedibile.

1' - Partiti.

Il tabellino

ITALIA (3-5-1-1) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Ranieri; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. Ct: Luciano Spalletti

MOLDAVIA (3-4-3) - Avram; Baboglo, Mudrac, Dumbravanu; Platica, Ionita, Bodisteanu, Reabciuk; Caimacov, Nicolaescu, Postolachi. Ct: Serghei Clescenco

Marcatori: Raspadori (I) 40'

Ammoniti:

Arbitro: Urs Schnyder