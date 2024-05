Mourinho torna in panchina: sarà il nuovo allenatore del Fenerbahce

José Mourinho torna ad allenare e lo fa in Turchia, andando ad occupare per un biennio la panchina del Fenerbahce. Dopo la fine dell’esperienza alla Roma, dunque, lo Special One si misurerà con il quinto campionato della sua carriera, quello turco, dopo quello portoghese, inglese, spagnolo e italiano.

Il club di Istanbul, nonostante i 99 punti totalizzati in campionato, ha chiuso al secondo posto alle spalle degli eterni rivali del Galatasaray, che hanno vinto la Super Lig con 102 punti. I canarini gialli hanno avuto anche il miglior attacco della competizione, con 99 reti realizzate, grazie soprattutto alle 21 marcature stagionali di Edin Dzeko, vecchia conoscenza di Mourinho. Più in generale, oltre l’ex giallorosso, sono 5 gli ex Serie A che giocano nel Fenerbahce: Cengiz Under, altro attaccante; Miha Zajc, centrocampista con anni di esperienza all’Empoli e al Genoa; Rade Krunic, ex Milan; Rodrigo Becao, all’Udinese fino allo scorso anno e Jayden Oosterwolde, al Parma per due stagioni. Nell’organico risulta ancora l’ex Juventus Leonardo Bonucci che, però, ha annunciato il suo ritiro dall’attività agonistica.

Dal 23 settembre 2000, giorno nel quale Mourinho si sedeva per la prima volta su una panchina da capo allenatore, ad oggi sono passati quasi 24 anni.

Dopo ben 26conquistati da allenatore e dopo essere stato l’unico a centrare sia la, sia l’che la, per lui si appresta a vivere una nuova esperienza in un campionato per lui totalmente sconosciuto.