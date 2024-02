Juve, Bonucci rinuncia al ricorso: “Rimane il rapporto vincente costruito negli anni”

È finita nel migliore dei modi possibili la vicenda fra Leonardo Bonucci e la Juventus sul contenzioso promosso durante l’estate del 2023 per il trattamento che lo stesso difensore lamentava di aver ricevuto dal club. Bonucci lamentava una difformità di trattamento, l’essere stato messo in disparte rispetto alla prima squadra in quanto fuori progetto fino al momento dell’addio in prestito all’Union Berlino. Poco prima dell’annuncio del trasferimento in Germania, Bonucci aveva dato mandato ai suoi legali di dar seguito all’azione giudiziaria prevista dall’accordo collettivo. Una richiesta di risarcimento danni, dovuta – si legge nella nota rilasciata ai tempi – “alla presunta mancanza delle adeguate condizioni di allenamento: sedute serali in orari differenti rispetto a quelle dei compagni, senza mai incontrare lo staff tecnico, divieto di accedere a palestra, piscina e ristorante senza la dovuta assistenza”. Danni, qualificati ai tempi dai legali, che avrebbero potuto arrecare danni di natura professionale e d’immagine al calciatore.

Oggi, dopo aver interrotto l’esperienza in terra tedesca ed essersi accasato a titolo gratuito al Fenerbahce in Turchia, il trentaseienne originario di Viterbo ha deciso di mettere la parola fine, insieme alla Juve, sulla vicenda. Attraverso una nota congiunta pubblicata sia sui canali ufficiali della società piemontese che sui social, le due parti hanno spiegato brevemente la rinuncia: “Il signor Leonardo Bonucci ha rinunciato al ricorso arbitrale promosso verso la Juventus Fc, che ha accettato la rinuncia, con definitivo superamento del contenzioso, che avviene senza alcuna conseguenza di carattere patrimoniale. Juventus e Leonardo Bonucci condividono con piena soddisfazione la chiusura di questa vicenda lasciando intatto il percorso ed il rapporto vincente costruito negli anni”.

La storia di Bonucci alla Juventus si conclude quindi con un finale che non si può definire lieto ma sicuramente migliore rispetto alla burrascosa estate. In maglia bianconera il difensore ha disputato 502 gare, realizzando 35 reti e vincendo 9 campionati di Serie A, 5 Supercoppa italiana e 4 Coppa Italia.