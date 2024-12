La Juve e Danilo: il nuovo stile bianconero "fino alla fine"

Ascolta ora 00:00 00:00

Ogni tanto rispunta un soldato giapponese del giornalismo che si occupa di calcio e rilancia lo stile Juventus. Non ho mai capito che cosa fosse davvero, a parte certe astute frasi di Gianni e di suo fratello Umberto, gli Agnelli.

Per il resto, secondo usi e costumi “fiattini” si fa carne da porco dei dipendenti, usati e poi mandati a dar via l’organo. Era questo lo stile di Romiti, qualcosa del genere seppe fare Marchionne almeno confortato dai risultati imprenditoriali, infine la squadra di football che vive di tradizione, storia però poi, quando si tratta di sfoltire, nel nome del bilancio.

Accadde con Del Piero, messo alla porta con la furbizia della casa “piemontesi falsi e cortesi”, si è ripetuto con Bonucci ma ora con Danilo, tutti e tre capitani corretti, mai una parola in fuori gioco. Il quattro cavalieri dell’apocalisse bianconera, Ferrero-Scanavino-Giuntoli-Motta, c’è anche un quinto, alla voce Calvo, si stanno comportando con la grazia di un elefante in cristalleria, sul mercato, sulla comunicazione, sulla gestione di imprevisti (il numero di infortuni muscolari supera qualunque logica e si dovrà pur parlare e scrivere di monsieur Colinet, il preparatore atletico che Motta si porta appresso da Parigi).

Danilo ha già trovato squadra, la Juventus risparmia qualche milione ma perde la faccia al grido di chissenefrega.

Elkann resta in silenzio, l’espressione del suo viso è uguale a quella di Santiago Motta che, in attesa del pareggio di bilancio, ribadisce il gusto del pareggio in campo. E’ il nuovo stile, come si è inventato Andrea Agnelli: fino alla fine. Ma in che senso?