Juve, fumata quasi bianca per David: la situazione

Juventus: quasi fatta per Jonathan David

La Juventus si prepara ad accogliere Jonathan David. L’attaccante canadese del Lille avrebbe accettato ieri la proposta bianconera e starevve per arrivare a parametro zero grazie a una clausola di uscita attivata con l’entourage del giocatore. Le parti ora sono vicinissime: l’accordo con il club bianconero è stato definito su un ingaggio da circa 4 milioni di euro netti a stagione. Tudor avrà così a disposizione un centravanti moderno, veloce e con grande senso del gol per completare il reparto offensivo in vista della nuova stagione.

Bologna: Bernardeschi obiettivo concreto

Il Bologna spinge per riportare in Serie A Federico Bernardeschi. L’esterno ha appena rescisso il contratto con il Toronto e ora è libero di firmare a parametro zero. La dirigenza rossoblù sta lavorando sui dettagli dell’ingaggio: per Bernardeschi è pronto un biennale con opzione per una terza stagione. Un’operazione che aggiungerebbe esperienza e qualità sulle fasce alla rosa di Italiano.

Milan: accordo con Jashari, ora tocca al Bruges

Il Milan continua a trattare Samed Jashari. I rossoneri hanno già trovato l’accordo con il centrocampista svizzero per un quinquennale da 2 milioni di euro netti a stagione. Ora tocca convincere il Bruges: la richiesta è di 30 milioni di euro, ma il Milan punta a chiudere intorno ai 27 milioni più bonus. Il giocatore è ritenuto perfetto per dare nuova energia alla mediana di Allegri.

Inter: idea Rovella se parte Calhanoglu

L’Inter valuta Nicolò Rovella come rinforzo per la prossima stagione. I nerazzurri di Chivu potrebbero cedere Hakan Calhanoglu al Galatasaray: il club turco è pronto a investire circa 35 milioni di euro per riportare a casa il centrocampista. In caso di partenza del suo asso, l’Inter virerebbe subito su Rovella, valutato circa 20 milioni, per garantire equilibrio e qualità in cabina di regia.

Napoli: Beukema sempre più vicino

Il Napoli è sempre più vicino a Sam Beukema. Il difensore olandese del Bologna è il primo obiettivo per rinforzare la retroguardia di Conte.

I due club sono a un passo dall’intesa definitiva: l’affare si potrebbe chiudere a 15 milioni di euro. Beukema ha già dato il suo assenso e potrebbe essere annunciato nei prossimi giorni, pronto a iniziare il ritiro con i nuovi compagni.